/ 12 octubre 2025
    Rutas troncales mejoran la movilidad y economía de usuarios: Alcalde de Saltillo
    El alcalde Javier Díaz reiteró que uno de los objetivos del programa es que más usuarios se sumen al uso del transporte público. FOTO: CORTESÍA

El programa ‘Aquí Vamos Gratis’ significa un ahorro para los ciudadanos que se traslada a sus centros de trabajos o escuelas

El programa social de transporte “Aquí Vamos Gratis” se ha convertido ya en una opción de ahorro y movilidad para las y los ciudadanos que se trasladan en alguna de las 2 rutas troncales disponibles.

El alcalde Javier Díaz González mencionó que se ha registrado gran afluencia de pasajeros en las nuevas unidades que comenzaron a circular desde el pasado 1 de octubre.

“Ha sido un éxito rotundo y cada día va incrementando la demanda de usuarios”, dijo..El Alcalde recordó que uno de los principales objetivos de este programa es precisamente que más gente use el transporte público.

Javier Díaz señaló que el que cada vez más gente utilice las rutas troncales, lo que se traduce también en un ahorro significativo para el bolsillo de las familias saltillenses.

“Mucha gente está ahorrando lo que normalmente pagaba para el transporte y destinándolo a otros rubros, lo que significa una mejora en la calidad de vida para las familias saltillenses”, destacó el Presidente Municipal.

Recorridos de las rutas troncales del “Aquí Vamos Gratis” Ruta oriente-poniente

La ruta oriente-poniente iniciará en el bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno. Continuará por Paseo de la Reforma hacia Francisco Coss, llegando a Carlos Santana, subirá por Insurgentes y se incorporará con una vuelta a la derecha en Manuel de la Peña.

En la calle 20 de Noviembre dará vuelta a la izquierda hacia Luis Echeverría, incorporándose nuevamente a la avenida Las Torres, siguiendo hasta Géminis, para finalizar en la avenida La Rioja de la colonia Valencia.

Ruta poniente-oriente

La ruta poniente-oriente iniciará en la colonia Valencia desde la avenida La Rioja, pasando por el bulevar Valencia hasta la avenida Géminis, continuando por avenida Las Torres para incorporarse a Luis Echeverría y dará vuelta a la derecha en la calle 20 de noviembre.

Seguirá por la avenida Insurgentes, dando vuelta a la izquierda en Pablo L. Sidar hasta llegar a Presidente Cárdenas, posteriormente seguirá por Paseo de la Reforma y finalizará su ruta en el bulevar Fundadores, a la altura del bulevar Centenario de Torreón.

Ruta sur-norte

La ruta sur-norte inicia en el bulevar Santa Elena, baja a la carretera Saltillo-Zacatecas, avanza por Santa Lucía y da vuelta a la izquierda en calle Guacali. Se incorpora a Huachichiles y después hacia Rayados.

Baja por la avenida Las Teresitas y da vuelta a la derecha en Antonio Cárdenas. Continúa sobre Pedro Aranda, para dar vuelta a la derecha en Constitución y luego a la izquierda en Niños Héroes. En Hidalgo continúa recto hasta llegar a Francisco Coss.

Ahí, se dirige a Isidro López Zertuche, sigue por avenida Universidad hasta llegar a Venustiano Carranza. Pasa por Nazario S. Ortiz para llegar nuevamente a Isidro López y finalizar su recorrido.

Ruta norte-sur

La ruta norte-sur inicia en el bulevar Isidro López, a la altura del Biblioparque Norte, dirigiéndose a la avenida Los Campanares, da vuelta a la derecha en Venustiano Carranza, hasta llegar a avenida Universidad y ahí continúa para dar vuelta a la izquierda a Isidro López.

Sigue recto Presidente Cárdenas y sube por la calle Ignacio Allende, da vuelta a la izquierda en Praxedis de la Peña y luego dobla a la derecha en Hidalgo.

Continúa por Pedro Aranda hasta Antonio Cárdenas. Allí sube por avenida Las Teresitas, dirigiéndose a calle Guacali y después al bulevar Teodoro Sánchez.

Llega a la carretera Saltillo – Zacatecas y retorna por el bulevar Santa Elena para finalizar su ruta.

