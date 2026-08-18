Joven choca y deja un peligroso derrame de aceite sobre el pavimento, al norte de Saltillo

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Saltillo
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    Joven choca y deja un peligroso derrame de aceite sobre el pavimento, al norte de Saltillo
    Elementos de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y evitar otro percance. ULISES MARTÍNEZ

Un joven de 18 años perdió el control de su vehículo y chocó contra la cuneta de un puente, provocando un derrame de aceite sobre el pavimento

Con todo el aceite de su auto derramado por el pavimento, terminó un joven tras estrellarse contra la cuneta del descanso del puente de Luis Donaldo Colosio y Venustiano Carranza, al norte de Saltillo.

Alrededor de las 10:30 de la mañana se registró el accidente, donde un joven identificado como Erick “N”, de 18 años, perdió el control de su auto al, supuestamente, cerrarle el paso otro vehículo y terminó chocando.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-reforzara-infraestructura-movilidad-y-seguridad-rumbo-a-2027-MJ22909599
$!El Volkswagen Jetta terminó con daños en el cárter tras impactarse contra la cuneta del puente.
El Volkswagen Jetta terminó con daños en el cárter tras impactarse contra la cuneta del puente. ULISES MARTÍNEZ

El automovilista, que viajaba con varios compañeros de la escuela, siguió de frente y terminó por chocar contra la cuneta del descanso del puente, ocasionando que su automóvil Volkswagen Jetta se impactara y subiera, dañando el cárter.

Eso ocasionó un derrame de aceite, el cual comenzó a salirse. Al sitio arribó personal de la Policía Municipal de Tránsito, que tomó conocimiento del accidente y orilló el auto para evitar otro accidente.

El padre del joven llamó a la aseguradora para que sea esta quien responda por los daños ocasionados, así como por el traslado del auto al taller para su reparación, tras los pagos y daños de multas y al municipio.

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