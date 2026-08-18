Joven choca y deja un peligroso derrame de aceite sobre el pavimento, al norte de Saltillo

Alrededor de las 10:30 de la mañana se registró el accidente, donde un joven identificado como Erick “N”, de 18 años, perdió el control de su auto al, supuestamente, cerrarle el paso otro vehículo y terminó chocando.

Con todo el aceite de su auto derramado por el pavimento, terminó un joven tras estrellarse contra la cuneta del descanso del puente de Luis Donaldo Colosio y Venustiano Carranza, al norte de Saltillo .

El automovilista, que viajaba con varios compañeros de la escuela, siguió de frente y terminó por chocar contra la cuneta del descanso del puente, ocasionando que su automóvil Volkswagen Jetta se impactara y subiera, dañando el cárter.

Eso ocasionó un derrame de aceite, el cual comenzó a salirse. Al sitio arribó personal de la Policía Municipal de Tránsito, que tomó conocimiento del accidente y orilló el auto para evitar otro accidente.

El padre del joven llamó a la aseguradora para que sea esta quien responda por los daños ocasionados, así como por el traslado del auto al taller para su reparación, tras los pagos y daños de multas y al municipio.