Saltillo reforzará infraestructura, movilidad y seguridad rumbo a 2027

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    Saltillo reforzará infraestructura, movilidad y seguridad rumbo a 2027
    Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, anunció una reunión de trabajo con el gobernador para definir proyectos. MANUEL RODRÍGUEZ

Javier Díaz revisará con el gobernador obras, proyectos sociales y acciones prioritarias para Saltillo durante 2026 y 2027

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostendrá una reunión de trabajo con el gobernador del estado con el propósito de revisar las obras públicas y proyectos sociales que se ejecutarán en lo que resta del año y durante los siguientes ejercicios presupuestales. El edil explicó que durante el encuentro se definirán acciones prioritarias enfocadas en la infraestructura social, temas de agua, brigadas comunitarias y los preparativos para el 450 aniversario de la fundación de la ciudad.

“Es una reunión muy importante y lo vamos a tener ahorita con el gobernador, donde prácticamente vamos a ver todas las acciones para lo que resta este 2026, y también varias acciones importantes del 2027”, afirmó Díaz González.

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En materia de movilidad, el munícipe destacó los resultados del programa “Aquí Vamos Gratis”, al señalar que ha generado un impacto directo en la economía de las familias de la capital coahuilense.

“Son más de 80 millones de pesos que la gente se ha ahorrado en estos primeros meses de este gran programa, lo cual no solamente ayuda en el mejoramiento de la movilidad, sino en el ahorro directamente”, detalló.

Añadió que el beneficio ha incentivado a ciudadanos a vender sus vehículos particulares para destinar esos recursos a necesidades familiares, utilizando las rutas alimentadoras que se continúan consolidando en diversos sectores.

Por otra parte, ante recientes accidentes viales, el alcalde adelantó que la administración reforzará los operativos y aplicará con estricto rigor el reglamento municipal para garantizar que los menores viajen de forma segura.

“Lo que vamos a seguir haciendo nosotros es reforzar y poder ejecutar el reglamento municipal con mayor certeza, ser más estrictos en ese sentido, en un reglamento que pueda incorporar una cantidad de multas más fuertes”, puntualizó.

Finalmente, indicó que se trabaja en un borrador para obligar a los concesionarios de puentes peatonales a darles mantenimiento constante y dotarlos de mejor iluminación para la seguridad de los peatones.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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