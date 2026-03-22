Joven de 19 años pierde la vida tras volcadura sobre la carretera a Monclova; venían de un baile

Un joven sin vida y otro más lesionado fue el resultado de una volcadura suscitada sobre el entronque a Paredón, en la carretera a Monclova. Los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas, cuando un grupo de jóvenes venía de un baile suscitado en el ejido Alto de Norias; los involucrados venían de dejar a dos mujeres en el ejido La Leona.

El conductor, identificado como José Luis, presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol, por lo que, sobre el entronque a Paredón, metros antes de la carretera a Monclova, perdió el control del volante, lo que ocasionó que volcara su camioneta de la marca Chevrolet, modelo Tahoe, sobre la terracería. Los tripulantes salieron proyectados de la camioneta, cayendo sobre la terracería, mientras que su unidad resultó volcada. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes.

Debido a que los involucrados contaban con domicilio en el ejido Frausto, familiares arribaron rápidamente al sitio para posteriormente trasladarlos por sus propios medios. Lamentablemente, un joven de 19 años, identificado como Rodrigo, no soportó las heridas provocadas, perdiendo la vida a bordo de una camioneta de la marca RAM sobre el kilómetro 7, en donde paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe los interceptaron, confirmando el sensible fallecimiento. En cuanto al conductor, este logró ingresar al Hospital Ixtlero, reportándose su estado de salud como pronóstico reservado.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de la volcadura, a la espera de los elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron del percance. Mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado se trasladaron al sitio en donde se encontraba la persona sin vida para realizar los trabajos de peritaje. Al concluir las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en donde se le realizará la necropsia de ley para saber las causas exactas de su fallecimiento.