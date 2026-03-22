Sorprende a su esposo con otra y termina atropellada en Saltillo

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Saltillo
/ 22 marzo 2026
    Sorprende a su esposo con otra y termina atropellada en Saltillo
    El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales para su investigación. MARTÍN ROJAS

El presunto responsable fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal

Una mujer resultó lesionada tras ser atropellada por su esposo, después de que esta lo viera en su vehículo con otra fémina. Lo anterior ocurrió sobre calles de la colonia Prados de San José, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, cuando los involucrados se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de su domicilio, en compañía de más familiares. De manera repentina, el hombre indicó que necesitaba salir a un mandado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pandilla-desata-destrozos-en-viviendas-y-vehiculos-en-el-centro-de-saltillo-hay-dos-detenidos-y-dos-lesionados-GI19660035
$!El hecho ocurrió durante la madrugada en la colonia Prados de San José.
El hecho ocurrió durante la madrugada en la colonia Prados de San José. MARTÍN ROJAS

Al transcurrir el tiempo, a la esposa se le hizo rara la tardanza, por lo que salió a buscarlo por calles de la misma colonia.

Fue en el cruce de las calles Misión Santa Rita y De la Palma que la fémina visualizó a su marido con otra mujer dentro de su vehículo, por lo que, al correr para encararlo, se dio un conato de riña.

Posteriormente, la mujer se colgó del vehículo para impedir que el esposo se retirara; sin embargo, fue en ese momento cuando la atropelló, dejándola tirada sobre la carpeta asfáltica.

$!Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al presunto responsable en el lugar.
Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al presunto responsable en el lugar. MARTÍN ROJAS

La mujer de la discordia huyó del sitio, mientras que el hombre le llamó a sus familiares para contarles lo sucedido.

Uno de los hijos, al arribar al sitio, llamó al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, haciendo la detención del presunto responsable.

$!La mujer fue trasladada a un hospital tras resultar lesionada en el incidente.
La mujer fue trasladada a un hospital tras resultar lesionada en el incidente. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para la valoración de la mujer, la cual fue trasladada a un nosocomio para su pronta atención médica, pues presentó golpes en varias partes de su cuerpo.

Finalmente, el caso fue consignado en el Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades para así abrir una carpeta de investigación y esclarecer lo sucedido.

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