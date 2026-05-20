Joven en moto se impacta contra auto, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Joven en moto se impacta contra auto, en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja, atendieron al lesionado Ulises Martínez
    Joven en moto se impacta contra auto, en Saltillo
    Presentaba una probable fractura en la pierna izquierda Ulises Martínez
    Joven en moto se impacta contra auto, en Saltillo
    El motociclista iba en contra Ulises Martínez

Paramédicos acudieron al lugar para atender al afectado, que presuntamente sufrió la fractura de su pierna

Un motociclista resultó lesionado la tarde de este martes tras verse involucrado en un accidente vial sobre la lateral del bulevar Antonio Cárdenas, a la salida de las instalaciones del Hospital del Magisterio.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta, identificado como Obed Arturo, de 27 años, circulaba en sentido contrario a bordo de una motocicleta Honda con placas K9J85J, cuando fue impactado por un automóvil que salía del área del hospital para incorporarse a la vialidad.

Tras el choque, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento con lesiones en una de sus piernas, por lo que personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo al sistema de emergencias.

TE PUEDE INTERESAR: Policía de Saltillo evita que hombre se quite la vida

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde sería valorado por una probable fractura en la pierna.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al conductor del vehículo involucrado mientras se realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a GM en Coahuila

Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a Coahuila
Ensayo judicial

Ensayo judicial
true

Rocha Moya, ejemplo vivo de la impunidad en la nefasta 4T
El alto nivel de empleo formal refleja el dinamismo económico de la ciudad.

Fortalecen empleo formal y expansión industrial a Ramos Arizpe
El Aveo es el modelo que más importa General Motors desde Asia al ser uno de los consentidos del mercado mexicano.

Lideran Aveo y Groove importaciones de GM desde Asia para México
La cartelera del FutFest contempla presentaciones musicales de agrupaciones reconocidas y espectáculos homenaje a artistas del regional mexicano y la música popular.

Saltillo vivirá la fiebre mundialista con más de 120 actividades en el FutFest 2026
Dinos de Saltillo permanece en la pelea por los playoffs a una semana del cierre de temporada regular.

Chihuahua albergará el Tazón México IX; así marcha Dinos rumbo a playoffs
El sector de la construcción residencial en EU, que depende en gran medida de la mano de obra migrante, ha comenzado a desacelerarse debido a la escasez de trabajadores especializados tras la intensificación de las deportaciones.

Las deportaciones de Trump están costando empleos a los estadounidenses, según un estudio