Joven en moto se impacta contra auto, en Saltillo

Un motociclista resultó lesionado la tarde de este martes tras verse involucrado en un accidente vial sobre la lateral del bulevar Antonio Cárdenas, a la salida de las instalaciones del Hospital del Magisterio.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta, identificado como Obed Arturo, de 27 años, circulaba en sentido contrario a bordo de una motocicleta Honda con placas K9J85J, cuando fue impactado por un automóvil que salía del área del hospital para incorporarse a la vialidad.

Tras el choque, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento con lesiones en una de sus piernas, por lo que personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo al sistema de emergencias.

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Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde sería valorado por una probable fractura en la pierna.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al conductor del vehículo involucrado mientras se realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.