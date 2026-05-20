Policía de Saltillo evita que hombre se quite la vida

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    Policía de Saltillo evita que hombre se quite la vida
    El hombre estaba en el puente pensando en quitarse la vida Cortesía
    Policía de Saltillo evita que hombre se quite la vida
    El oficial logró evitar una tragedia Cortesía

El sujeto pretendía colgarse de un puente debido a problemas familiares

Un elemento de la Policía Municipal logró evitar que un hombre se arrojara al vacío la tarde de este miércoles, en el puente de Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Teresitas.

El oficial fue informado sobre una persona con actitud extraña en lo alto del puente. De inmediato acudió al lugar y observó al hombre asomándose hacia abajo en repetidas ocasiones, además de intentar colocarse hacia el exterior de la estructura.

Al percatarse de la situación, el oficial de la unidad M-1654, Alberto Cortinas Mata, se acercó al joven, identificado como Cristian Francisco, de 36 años, quien portaba una tela verde, y le preguntó si todo estaba bien.

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El hombre se acercó al oficial y, con lágrimas en los ojos, le respondió que no, pues sentía que su familia no lo comprendía y que había pensado en quedarse colgado del puente.

El uniformado lo sujetó con firmeza y ambos descendieron juntos del puente. Posteriormente, solicitó el apoyo de la UNIF, dependencia que se hizo cargo de la situación y del estado de salud del hombre, quien fue trasladado para recibir atención psicológica correspondiente.

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