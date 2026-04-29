Joven intenta quitarse la vida cortándose el cuello con una botella, en Saltillo

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Saltillo
/ 29 abril 2026
    Joven intenta quitarse la vida cortándose el cuello con una botella, en Saltillo
    El joven fue llevado en estado grave al Hospital General.
    Joven intenta quitarse la vida cortándose el cuello con una botella, en Saltillo
    Joven intenta quitarse la vida cortándose el cuello con una botella, en Saltillo

Aparentemente se encontraba bajo los efectos de las drogas, se encerró en su recámara para intentar matarse

Un joven bajo los efectos de sustancias tóxicas se encerró bajo llave en su recámara e intentó acabar con su vida, tras cortarse el cuello con el pico de una botella.

Ahora el estado de salud de Carlos Reynaldo N., de 25 años de edad, se reporta como grave. Fue atendido de inmediato por oficiales de la Preventiva Municipal y paramédicos de la Cruz roja, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital General. Todo comenzó cerca de las 8:30 de la noche de este miércoles cuando Carlos llegó a su domicilio ubicado en colonia Zapalinamé.

Primero sostuvo un conflicto verbal con sus hermanas, a quienes trató de correr de su casa. Luego subió a la segunda planta de su domicilio donde amenazó con arrojarse al vacío. Se hizo un llamado urgente al sistema de emergencias 911, donde se envió apoyo de la comisaria de seguridad y protección ciudadana.

Al lugar acudieron miembros de la Preventiva Municipal y de la unidad de integración familiar, (UNIF) para atender la situación. El joven ya se había salido de su casa y, al notar la presencia de los uniformados, se echó a correr. Minutos más tarde el joven regresó a su domicilio a volver agredir verbalmente a sus familiares.

Como nadie le prestó atención, se encerró en su recámara donde rompió una botella de cerveza y con el pico se cortó el cuello. Al no soportar la herida salió a la calle pidiendo ayuda y en el exterior se desvaneció cerca de una pared donde siguió desangrándose. El llamado se volvió a realizarse a la línea 911, donde policías municipales regresaron al lugar para cubrir la herida al afectado y evitar a que continuara derramando sangre.

El joven perdió conocimiento y, a la llegada de paramédicos, fue abordado en la ambulancia donde lo declararon grave de salud. La familia aún desconoce si Carlos enfrentaba problemas, pero mencionaron que pudo haber consumido cristal.

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