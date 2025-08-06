Joven motociclista pierde la vida y su primo termina grave, en doble accidente en la carretera Derramadero-General Cepeda

Saltillo
/ 6 agosto 2025
    Joven motociclista pierde la vida y su primo termina grave, en doble accidente en la carretera Derramadero-General Cepeda
    Personal de emergencias acudió de inmediato al lugar del accidente en la carretera Derramadero-General Cepeda, donde se confirmó la muerte de un joven motociclista. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Los jóvenes, que viajaban en motocicleta, impactaron primero contra un autobús de personal al intentar rebasarlo y posteriormente fueron arrollados por una vagoneta en el carril contrario

Un joven de 20 años de edad falleció y su primo resultó gravemente herido en un trágico doble accidente de motocicleta ocurrido esta mañana en la carretera estatal 105, en el tramo que conecta Derramadero con General Cepeda.

$!El fuerte impacto con la defensa del autobús provocó que los ocupantes de la motocicleta cayeran al carril contrario de la carretera.
El fuerte impacto con la defensa del autobús provocó que los ocupantes de la motocicleta cayeran al carril contrario de la carretera. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Los hechos se registraron alrededor de las 9:30 horas, cuando José Alejandro “N”, de 20 años, y su primo Ángel Antonio “N” se dirigían al ejido San Blas. A bordo de una motocicleta de color anaranjado, intentaron rebasar por la izquierda a un camión de transporte de personal de la línea Setteppi.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Ángel Antonio “N”, quien resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital General de Saltillo.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Ángel Antonio “N”, quien resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital General de Saltillo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

La maniobra resultó en una colisión con la defensa trasera izquierda del autobús, con número económico 13249. Tras el impacto, la motocicleta y sus dos ocupantes cayeron al carril contrario de la carretera.

En ese momento, una vagoneta, también de transporte de personal, que circulaba en dirección opuesta, presuntamente arrolló a los jóvenes. El impacto fue fatal para José Alejandro “N”, quien falleció de manera instantánea.

$!La motocicleta en la que viajaban José Alejandro “N” y su primo Ángel Antonio “N” quedó destrozada tras impactar contra un camión de transporte de personal.
La motocicleta en la que viajaban José Alejandro “N” y su primo Ángel Antonio “N” quedó destrozada tras impactar contra un camión de transporte de personal. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Los operadores de ambos vehículos de transporte detuvieron la marcha y fueron quienes alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos. Los servicios de emergencia confirmaron el deceso de José Alejandro, mientras que su primo, Ángel Antonio “N”, fue atendido de urgencia y trasladado en estado grave al Hospital General de Saltillo.

$!Elementos de Bomberos y policías estatales resguardaron el sitio para facilitar las labores de auxilio y peritaje.
Elementos de Bomberos y policías estatales resguardaron el sitio para facilitar las labores de auxilio y peritaje. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Se aseguró a los conductores de ambos vehículos de transporte: Óscar Valero Bautista, de 28 años, operador del autobús de personal, y C. Alejandro “N”, de 57 años, conductor de la vagoneta. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal tras el fatal accidente.

El accidente obligó al cierre temporal de la circulación en la carretera, permitiendo que el personal de Servicios Periciales realizara las diligencias correspondientes. Tras concluir el peritaje, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

