Joven motociclista pierde la vida y su primo termina grave, en doble accidente en la carretera Derramadero-General Cepeda

Un joven de 20 años de edad falleció y su primo resultó gravemente herido en un trágico doble accidente de motocicleta ocurrido esta mañana en la carretera estatal 105, en el tramo que conecta Derramadero con General Cepeda.

Los hechos se registraron alrededor de las 9:30 horas, cuando José Alejandro "N", de 20 años, y su primo Ángel Antonio "N" se dirigían al ejido San Blas. A bordo de una motocicleta de color anaranjado, intentaron rebasar por la izquierda a un camión de transporte de personal de la línea Setteppi.

La maniobra resultó en una colisión con la defensa trasera izquierda del autobús, con número económico 13249. Tras el impacto, la motocicleta y sus dos ocupantes cayeron al carril contrario de la carretera. En ese momento, una vagoneta, también de transporte de personal, que circulaba en dirección opuesta, presuntamente arrolló a los jóvenes. El impacto fue fatal para José Alejandro “N”, quien falleció de manera instantánea.

Los operadores de ambos vehículos de transporte detuvieron la marcha y fueron quienes alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos. Los servicios de emergencia confirmaron el deceso de José Alejandro, mientras que su primo, Ángel Antonio “N”, fue atendido de urgencia y trasladado en estado grave al Hospital General de Saltillo.