Joven se impacta contra rampa de nodriza, en Saltillo

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    Joven se impacta contra rampa de nodriza, en Saltillo
    Por fortuna no hubo personas heridas en el accidente.
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    Joven se impacta contra rampa de nodriza, en Saltillo

Solo se registraron pérdidas materiales para el auto responsable

Un joven no logró llegar a su domicilio luego de sufrir una salida de camino y posteriormente impactar contra la rampa de una nodriza que se encontraba estacionada a un costado de la carretera Saltillo-Monclova.

El accidente ocurrió a la altura del parque industrial Finsa, hasta donde se trasladaron elementos de la Guardia Nacional (GN) para tomar conocimiento de lo sucedido.

En el percance participó un vehículo Kia, cuyo conductor presuntamente circulaba de norte a sur por la carretera 57. Al llegar a la altura del kilómetro 13, por causas que no fueron precisadas, el conductor perdió el control de la unidad y salió del camino hacia su costado derecho.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/le-cae-rayo-en-el-ejido-providencia-de-saltillo-JE23419660

Posteriormente, el automóvil se impactó directamente contra la rampa de una nodriza que se encontraba estacionada a la orilla de la carretera y que transportaba una camioneta, así como varios vehículos de la línea Chevrolet.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor logró salir ileso, aparentemente debido a que portaba el cinturón de seguridad al momento del impacto. No se reportaron personas lesionadas.

Tras el accidente, el conductor solicitó la intervención de su compañía de seguros con la intención de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

Sin embargo, el operador del tractocamión solicitó la presencia de las autoridades, debido a que la nodriza transportaba vehículos pertenecientes a una empresa automotriz y uno de ellos resultó con daños en la defensa.

El vehículo afectado era trasladado a una agencia automotriz, donde posteriormente sería puesto a la venta.

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