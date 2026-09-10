Joven se impacta contra rampa de nodriza, en Saltillo

Un joven no logró llegar a su domicilio luego de sufrir una salida de camino y posteriormente impactar contra la rampa de una nodriza que se encontraba estacionada a un costado de la carretera Saltillo-Monclova.

El accidente ocurrió a la altura del parque industrial Finsa, hasta donde se trasladaron elementos de la Guardia Nacional (GN) para tomar conocimiento de lo sucedido.

En el percance participó un vehículo Kia, cuyo conductor presuntamente circulaba de norte a sur por la carretera 57. Al llegar a la altura del kilómetro 13, por causas que no fueron precisadas, el conductor perdió el control de la unidad y salió del camino hacia su costado derecho.