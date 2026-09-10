Le cae rayo en el ejido Providencia de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Le cae rayo en el ejido Providencia de Saltillo
    Fue llevado a las instalaciones de la Clínica Uno del IMSS.
    Le cae rayo en el ejido Providencia de Saltillo
    Bomberos llegó al lugar del accidente Cortesía

Los hechos se registraron en el ejido Providencia

Antonio Javier, de 55 años, resultó lesionado luego de ser alcanzado por un rayo mientras montaba a caballo en el ejido Providencia.

Los hechos ocurrieron cuando Torres Lucio se encontraba cuidando a los animales y realizaba labores a bordo de su caballo. En ese momento se registró una descarga eléctrica de origen natural que lo alcanzó y le provocó lesiones.

Personas que se encontraban en el sector solicitaron apoyo para atender al hombre, quien quedó lesionado tras el impacto del rayo, por lo que se requirió la presencia de los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y, después de realizar una valoración inicial, determinaron que era necesario trasladarlo a una unidad médica para continuar con su atención.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/operativo-nocturno-en-saltillo-deja-mas-de-30-detenidos-siete-tenian-orden-de-aprehension-BE23416016

Antonio fue llevado a la Clínica Uno del IMSS, donde ingresó para recibir atención médica y permanecer bajo valoración del personal de salud.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue trasladado en estado estable y quedó bajo observación médica. Autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y se mantuvieron al tanto de la situación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La cuerda floja

La cuerda floja
true

POLITICÓN: Jurisprudencia UAdeC: Óscar Nájera vs. Marisol Díaz, ¿quién sucederá a Alfonso Yáñez?
true

Monclova: Piden reactivación de AHMSA sin importar quién sea el dueño
La entidad tuvo la segunda tasa de incidencia delictiva más baja del país, según la ENVIPE 2026.

Coahuila, el estado más seguro del país: INEGI
Moreira Valdés será ingresado nuevamente al quirófano para un segundo procedimiento de cateterismo.

Coahuila: Diputado Álvaro Moreira se encuentra estable y en observación tras intervención quirúrgica
La selección mexicana estará presente en las cuatro categorías de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026.

Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final
Dos mujeres se abrazan mientras observan el incendio del World Trade Center tras un ataque terrorista contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York.

Por qué los atentados del 11 de septiembre se sienten de forma distinta 25 años después
Jacob Coxon, exinvestigador de OpenAI y Anthropic, alertó sobre los riesgos de una inteligencia artificial capaz de mejorar sus propias capacidades y advirtió que los sistemas actuales podrían volverse mucho más peligrosos en los próximos años.

¿IA podría tomar conciencia como Skynet?... ’Podría pasar el año que viene’, advierte Jacob Coxon ex trabajador de Anthropic