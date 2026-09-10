Le cae rayo en el ejido Providencia de Saltillo

Antonio Javier, de 55 años, resultó lesionado luego de ser alcanzado por un rayo mientras montaba a caballo en el ejido Providencia.

Los hechos ocurrieron cuando Torres Lucio se encontraba cuidando a los animales y realizaba labores a bordo de su caballo. En ese momento se registró una descarga eléctrica de origen natural que lo alcanzó y le provocó lesiones.

Personas que se encontraban en el sector solicitaron apoyo para atender al hombre, quien quedó lesionado tras el impacto del rayo, por lo que se requirió la presencia de los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y, después de realizar una valoración inicial, determinaron que era necesario trasladarlo a una unidad médica para continuar con su atención.