Joven se quita la vida en su domicilio de Saltillo

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    Joven se quita la vida en su domicilio de Saltillo
    Autoridades llegaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Lo encontraron ahorcado en la planta alta de su casa

Por causas que aún se desconocen, un hombre fue encontrado sin vida al interior de su domicilio la noche de este miércoles.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a tomar conocimiento del hallazgo, registrado cerca de las 7:00 de la tarde en el cruce de las calles Iris y Prometeo, en Ciudad Las Torres.

El hombre fue identificado como Ángel N., de 31 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, subió a la planta alta del domicilio, donde utilizó una cuerda de plástico que ató a una estructura metálica. En el lugar no fue localizado ningún recado póstumo.

La situación fue reportada al Sistema Estatal de Emergencias 911, por lo que al sitio acudió una ambulancia de la Cruz Roja. Tras confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales, se dio aviso a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

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Posteriormente, se solicitó a familiares y amigos que desalojaran el domicilio, con el propósito de permitir que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes y recabaran los indicios necesarios para integrar la investigación.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una posible causa que haya llevado a Ángel a tomar esta decisión.

Finalmente, personal de Servicios Periciales ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.

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