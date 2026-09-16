Saltillo: vuelca camioneta con una familia sobre Otilio González

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    Saltillo: vuelca camioneta con una familia sobre Otilio González
    Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos acudieron para atender a los ocupantes de la camioneta. ULISES MARTÍNEZ

El conductor aseguró que intentó esquivar un camión que invadió su carril; una mujer y su hija de 5 años fueron trasladadas a la Clínica 89 del IMSS

Una familia sufrió un accidente tipo volcadura la tarde de este miércoles en Saltillo, luego de que el conductor de la camioneta en la que viajaban perdiera el control sobre el Arco Vial Otilio González, a la altura de Los Fresnos, en la colonia Zaragoza.

El accidente se registró cuando Oziel Rodríguez, de 26 años, conducía una camioneta Ford por dicha vialidad. De acuerdo con su versión, un camión que circulaba a su lado derecho cambió hacia el carril izquierdo y le cerró el paso.

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Al intentar esquivarlo, el conductor maniobró hacia la derecha, donde se encontraba otra camioneta que apenas iniciaba su marcha. Según los primeros reportes, la Ford circulaba a una velocidad mayor a la permitida, por lo que el joven perdió el control.

La camioneta comenzó a ladearse hasta volcar y terminó impactando al otro vehículo, para posteriormente quedar sobre su toldo. El conductor, su esposa y su hija lograron salir de la unidad.

$!Una mujer y su hija de 5 años fueron valoradas por paramédicos y posteriormente trasladadas a la Clínica 89 del IMSS.
Una mujer y su hija de 5 años fueron valoradas por paramédicos y posteriormente trasladadas a la Clínica 89 del IMSS. ULISES MARTÍNEZ

Testigos y vecinos del sector acudieron para auxiliar a la familia y dieron aviso al Sistema de Emergencias 911, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos.

Los socorristas atendieron a Alejandra García, de 28 años, y a su hija Ericka, de 5, quienes posteriormente fueron trasladadas a la Clínica 89 del IMSS para recibir atención médica.

$!La camioneta terminó volcada sobre el Arco Vial Otilio González tras el accidente registrado la tarde de este miércoles.
La camioneta terminó volcada sobre el Arco Vial Otilio González tras el accidente registrado la tarde de este miércoles. ULISES MARTÍNEZ

El conductor quedó detenido por los daños y las lesiones derivadas del accidente, mientras que el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para determinar responsabilidades.

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