Joven sufre caída en su moto y termina hospitalizado, en Saltillo

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Saltillo
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    Joven sufre caída en su moto y termina hospitalizado, en Saltillo
    El joven fue trasladado para su atención médica.

Conductor de moto se accidenta cuando circulaba por la colonia Alfredo V. Bonfil

Fabián N., de 24 años de edad, fue trasladado a la Clínica 2 del Seguro Social luego de sufrir un accidente de motocicleta en la colonia Alfredo V. Bonfil.

El afectado aparentemente circulaba sobre la avenida del Rosal rumbo al poniente y, al llegar al cruce con la calle Girasoles, intentó dar vuelta hacia el sur.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-chocan-en-cruce-de-lafragua-ambos-alegan-tener-el-semaforo-en-verde-BF22369923

Sin embargo, perdió el control de la motocicleta y cayó al pavimento junto con el vehículo, sufriendo una probable fractura en el brazo derecho.

El joven fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente solicitó ser trasladado a la Clínica 2 del Seguro Social.

Al no existir otro vehículo involucrado en el accidente, las autoridades permitieron que sus familiares se llevaran la motocicleta a su domicilio.

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