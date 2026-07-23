En Saltillo, chocan en cruce de Lafragua; ambos alegan tener el semáforo en verde

Un accidente vial entre una camioneta y un vehículo habilitado como taxi se registró en Saltillo, fue en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y José María Lafragua, donde ambos conductores aseguraron haber cruzado con la luz verde del semáforo. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el taxi circulaba con dirección hacia Abasolo y al llegar al cruce intentó incorporarse a la calle José María Lafragua. En ese momento se produjo la colisión con una camioneta Ford F-150 que transitaba por la vialidad.

Tras el impacto, el taxi sufrió daños de consideración en la parte frontal, mientras que la camioneta presentó afectaciones en el costado izquierdo. Ambas unidades permanecieron en el sitio mientras se solicitaba la presencia de las autoridades y se realizaban las maniobras para agilizar la circulación. Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance; sin embargo, ninguno de los conductores aceptó la responsabilidad del accidente, ya que ambos aseguraban haber cruzado con la luz verde del semáforo. Debido a ello, también solicitaron la intervención de sus respectivas aseguradoras.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una persona que presentó un golpe en la cabeza como consecuencia del impacto. Tras ser valorada en el lugar, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital. Las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y determinar cuál de los dos conductores tuvo la responsabilidad del choque.