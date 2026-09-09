Jóvenes terminan lesionados tras fuerte accidente en Saltillo

Una joven pareja resultó con múltiples fracturas en diferentes partes del cuerpo, luego de verse involucrada en un accidente de motocicleta ocurrido la noche de este miércoles.

Al lugar, ubicado en el cruce del bulevar Nazario S. Ortiz Garza y avenida Las Torres, acudieron dos ambulancias, una de la Cruz Roja y otra de la Secretaría de Salud, para brindar atención a los lesionados.

Los paramédicos atendieron a César Alejandro Fuentes de León y María Fernanda Tovar, ambos de 19 años de edad, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando César Alejandro conducía la motocicleta en dirección al norte por el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, llevando como acompañante a María Fernanda.