Jóvenes terminan lesionados tras fuerte accidente en Saltillo
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Por poco pierden la vida en el recién creado prolongación Nazario Ortiz Garza
Una joven pareja resultó con múltiples fracturas en diferentes partes del cuerpo, luego de verse involucrada en un accidente de motocicleta ocurrido la noche de este miércoles.
Al lugar, ubicado en el cruce del bulevar Nazario S. Ortiz Garza y avenida Las Torres, acudieron dos ambulancias, una de la Cruz Roja y otra de la Secretaría de Salud, para brindar atención a los lesionados.
Los paramédicos atendieron a César Alejandro Fuentes de León y María Fernanda Tovar, ambos de 19 años de edad, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como delicado.
El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando César Alejandro conducía la motocicleta en dirección al norte por el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, llevando como acompañante a María Fernanda.
Metros antes de llegar al cruce con la prolongación Las Torres, una pipa de gas presuntamente les quitó el paso. La unidad, perteneciente a la compañía RamGas, circulaba de oriente a poniente y tomó un carril exclusivo para realizar una vuelta a la izquierda.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pipa no se habría percatado de la presencia de la motocicleta, por lo que terminó impactándola en la parte trasera derecha.
Debido al choque, ambos ocupantes de la motocicleta salieron proyectados y quedaron tendidos sobre la superficie de rodamiento, en medio de la circulación.
El conductor de la unidad de gas fue asegurado por oficiales de Tránsito Municipal y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal y deslindar responsabilidades por las lesiones y los daños ocasionados durante el accidente.
De acuerdo con el procedimiento informado, permanecería bajo arresto policial durante un plazo de hasta 48 horas, mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.