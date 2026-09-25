Karla Sánchez, alumna del TecNM-Saltillo, gana estatal de Oratoria y va por título nacional

La estudiante del Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo, Karla Ximena Sánchez Espinoza, obtuvo el primer lugar en la etapa estatal del Concurso Nacional de Oratoria 2026 “Dr. Belisario Domínguez Palencia. Libres por la Palabra Libre”, por lo que representará a Coahuila en la fase nacional. Sánchez Espinoza, quien cursa el séptimo semestre de Ingeniería en Gestión Empresarial, consiguió el triunfo tras superar tres rondas eliminatorias frente a participantes de distintas instituciones del estado.

La etapa estatal se realizó este 24 de septiembre en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), donde 10 jóvenes expusieron discursos sobre asuntos de interés público, con temas relacionados con democracia y ciudadanía, ética pública, libertad de expresión, derechos humanos, juventud, tecnología y los retos del siglo XXI. El segundo lugar correspondió a David Proa Alvarado, mientras que Hugo Duarte Ramos obtuvo el tercer sitio, de acuerdo con el fallo del jurado. TRES RONDAS PARA DEFINIR EL TRIUNFO Entre los participantes también estuvo Antonio Samael Rincón Santiago, estudiante de quinto semestre de Ingeniería en Gestión Empresarial del TecNM-Saltillo, quien avanzó hasta la primera ronda de la etapa final y quedó entre los participantes destacados. Los estudiantes del TecNM-Saltillo acudieron acompañados por Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación, en representación de la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz.

El jurado estuvo integrado por Atenea López Lerma, Jesús Francisco Félix Durán y Layla Karina Miranda Girón, quienes evaluaron las intervenciones a partir de aspectos relacionados con la expresión, argumentación y análisis del discurso. El concurso fue organizado a nivel nacional por el Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana de Chiapas, con el propósito de promover la oratoria como herramienta para el debate y la deliberación, además de rendir homenaje a Belisario Domínguez Palencia, defensor de la libertad de expresión. Durante la ceremonia, Layla Karina Miranda Girón, presidenta de la Comisión de Educación Cívica del IEC, destacó la participación de los jóvenes y señaló que sus intervenciones permiten conocer distintas perspectivas sobre las problemáticas de su entorno. Por su parte, la consejera electoral Leticia Bravo Ostos llamó a los participantes a defender sus ideas, escuchar otras posturas y mantener su participación en los asuntos públicos.

REPRESENTARÁ A COAHUILA EN CHIAPAS Con el primer lugar estatal, Sánchez Espinoza obtuvo el derecho de representar a Coahuila en la etapa nacional del concurso, programada para los días 5, 6 y 7 de octubre en Comitán de Domínguez, Chiapas. De acuerdo con la convocatoria, los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de la ganadora serán cubiertos por el Instituto Electoral de Comitán, el Congreso del Estado y el Instituto de la Juventud. El IEC asumirá los gastos correspondientes a un acompañante. Además de su participación en el certamen de oratoria, durante 2026 Sánchez Espinoza formó parte del concurso Señorita Tec. Su resultado se suma a las actividades extracurriculares en las que participan estudiantes del TecNM-Saltillo como parte de su formación integral, más allá de las actividades académicas.