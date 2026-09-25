Reabrirán módulo de Preparatoria Abierta en la biblioteca Venustiano Carranza, Saltillo

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    Reabrirán módulo de Preparatoria Abierta en la biblioteca Venustiano Carranza, Saltillo
    La Preparatoria Abierta ofrece una alternativa para quienes buscan continuar o concluir sus estudios de nivel medio superior. ARCHIVO

La Secretaría de Educación alista la apertura de una sede de atención presencial en el centro de la ciudad para facilitar el seguimiento, asesoría y conclusión de estudios de nivel medio superior

La Secretaría de Educación de Coahuila alista la reapertura de un módulo de Preparatoria Abierta en la biblioteca Venustiano Carranza, con el objetivo de acercar esta alternativa educativa a las personas interesadas en continuar o concluir sus estudios en el centro de Saltillo.

Lidia Cortés, directora de Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación de Coahuila, informó que la sede ofrecerá atención presencial a los estudiantes que decidan incorporarse al programa.

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“Este, pues para la gente que está ahí por el centro y que quiere continuar con sus estudios, pues vamos a tener ahí las asesoras, los aplicadores de lunes a viernes, probablemente el fin de semana también”, declaró Cortés.

La funcionaria explicó que actualmente el proyecto se encuentra en una etapa inicial de registro, con la finalidad de conocer la demanda de personas que requerirán asesoría y aplicación de exámenes.

“Pero ahorita, por ejemplo, estamos en la etapa de inscripción, pues para ver cuánto es la demanda de gente que vamos a tener ahí”, explicó.

$!La convocatoria informa sobre el registro para incorporarse al módulo de Preparatoria Abierta que operará en la biblioteca Venustiano Carranza.
La convocatoria informa sobre el registro para incorporarse al módulo de Preparatoria Abierta que operará en la biblioteca Venustiano Carranza. REDES SOCIALES

Para realizar el trámite de ingreso, los interesados deberán acudir a las instalaciones con la documentación solicitada por la institución. Entre los requisitos se encuentran copia de la CURP, certificado de secundaria, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y dos fotografías tamaño infantil.

Cortés también informó que el trámite contempla un pago de 304 pesos por concepto de inscripción y credencial, necesario para completar el registro de los alumnos en el programa.

La Secretaría de Educación mantiene abierto el proceso de inscripción para conocer la demanda que tendrá esta nueva sede y definir la atención que ofrecerá a los estudiantes.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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