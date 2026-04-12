Lanzan última venta de boletos para el Juego con Causa en Saltillo

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Saltillo
/ 12 abril 2026
    Lanzan última venta de boletos para el Juego con Causa en Saltillo
    Autoridades y representantes de Saraperos invitan al Juego con Causa 2026 en beneficio del programa “TEAcompaño con Amor”. CORTESÍA

La jornada será este lunes en el estadio Madero y lo recaudado se destinará al programa “TEAcompaño con Amor”

La venta de los últimos boletos en Saltillo para el Juego con Causa 2026 se llevará a cabo este lunes 13 de abril, tanto en línea como en puntos físicos de la ciudad.

El encuentro entre Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova está programado a las 19:00 horas en el Parque Francisco I. Madero, y lo recaudado será destinado al programa “TEAcompaño con Amor”.

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La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta actividad y aprovechar la disponibilidad de entradas.

“Invitamos a todas las familias a sumarse a esta causa, pueden adquirir sus boletos en línea de manera fácil o acudir a los puntos de venta para no perderse este gran evento con causa”, expresó.

BOLETOS

De acuerdo con la información, este lunes habrá venta en taquillas del estadio a partir de las 10:00 de la mañana y durante el resto del día.

Además, los boletos están disponibles en la plataforma boletomovil.com, así como en el DIF Saltillo, el Gimnasio Municipal, el Multideportivo El Sarape y la Presidencia Municipal.

Los precios van desde 80 pesos en entrada general. También se ofertan palcos en mil 200 pesos (venta completa), Junior Suite en 3 mil 600 pesos, Suite y Suite contenedor en 5 mil 600 pesos, así como espacios en Bar Contenedores por 300 pesos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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