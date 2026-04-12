Reúne caminata por el autismo a cientos en Ruta Recreativa de Saltillo

En Saltillo, cientos de personas participaron este domingo en la caminata por la concientización del autismo “Un Espectro Lleno de Posibilidades”, realizada en el marco de la Ruta Recreativa sobre el bulevar Venustiano Carranza. La actividad, que alcanzó su octava edición, fue impulsada por Familias Unidas por el Autismo en México, A. C., con la participación de distintas organizaciones y familias que se sumaron al recorrido.

El contingente partió desde el cruce del bulevar Venustiano Carranza con el periférico Luis Echeverría Álvarez y avanzó hasta la explanada de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila. La caminata se llevó a cabo en el contexto del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se conmemora cada 2 de abril, y tuvo como objetivo visibilizar esta condición y promover la inclusión.

ACTIVIDADES MUNICIPALES Durante la jornada dominical, también se instalaron módulos de atención por parte de la Dirección de Salud Pública Municipal, donde se ofrecieron servicios gratuitos como detección de diabetes e hipertensión, además de orientación nutricional. Asimismo, se aplicaron vacunas antirrábicas y desparasitaciones para mascotas, como parte de las acciones para fomentar la tenencia responsable.

Se recordó que, como parte de las acciones en apoyo a personas con espectro autista, en días recientes se inauguró el Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor”, impulsado desde el DIF Saltillo. Además, este lunes 13 de abril se realizará el Juego con Causa 2026 entre Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova, cuyos recursos serán destinados a la atención de personas con autismo.

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