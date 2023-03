Las Margaritas ‘están secas’; alarma el desabasto de agua en colonia de Saltillo

Amplio sector del poniente de la ciudad se surte del líquido a través de una llave comunitaria; no alcanza para todos

“Todos los días sale agua pero es solo un chorrito, no se alcanza, se tiene que hacer fila para llenar un par de tinas y cargarlas hasta acá arriba porque nada más hasta donde está la llave comunitaria llega el agua”, comentó Emilio Tobías, de 65 años de edad, quien debe caminar cerca de 300 metros hasta la toma de agua.

“Además no siempre sale agua suficiente, solo es un chorrito, alcanza para los primeros pero ya para los de acá arriba no, es un problema porque no puede uno hacer del baño, lavar trastes, ropa ni tomar agua”, expresó Dora Frausto, habitante del lugar.