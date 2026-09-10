Operativo nocturno en Saltillo deja más de 30 detenidos; siete tenían orden de aprehensión

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    Operativo nocturno en Saltillo deja más de 30 detenidos; siete tenían orden de aprehensión
    El operativo incluyó colonias del sur, oriente y poniente de Saltillo, así como las inmediaciones de la Central de Autobuses. CORTESÍA

Siete detenidos eran buscados por delitos relacionados con posesión de narcóticos

La Policía Municipal de Saltillo detuvo a más de 30 personas durante un operativo de seguridad realizado en distintos sectores de la ciudad, entre ellas siete que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delitos relacionados con la posesión de narcóticos.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los recorridos se efectuaron durante la tarde y noche con el objetivo de reforzar la vigilancia en zonas donde se ha solicitado una mayor presencia policial.

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El despliegue incluyó recorridos por las colonias María de León, Guerrero, Hidalgo, Berrueto, Lomas Verdes, Buenos Aires, Bellavista y Girasol, además de las inmediaciones del mercado Perfecto Delgado, frente a la Central de Autobuses.

Durante las acciones, los elementos municipales realizaron detenciones por diferentes conductas, principalmente relacionadas con alteraciones al orden público y el consumo de bebidas embriagantes, inhalantes o narcóticos.

SIETE ERAN BUSCADOS POR LA JUSTICIA

De acuerdo con la Comisaría, entre las personas aseguradas se identificó a siete que tenían órdenes de aprehensión vigentes por el delito de posesión de narcóticos.

Los detenidos fueron identificados como Roberto “N”, Rafael Alejandro “N”, Brandon Daniel “N”, Inés Alejandro “N”, Ángel Gabriel “N”, Carlos Alfredo “N” y Diego Leonardo “N”.

Las órdenes fueron cumplimentadas luego de que los individuos fueran localizados en tapias abandonadas y arroyos, sitios donde presuntamente se encontraban consumiendo sustancias.

Los siete fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia que continuará con los procedimientos correspondientes para determinar su situación jurídica.

El resto de las personas detenidas durante el operativo quedó a disposición de la Coordinación de Jueces Cívicos, por las conductas administrativas detectadas durante los recorridos.

$!Siete de los detenidos contaban con órdenes de aprehensión vigentes por posesión de narcóticos.
Siete de los detenidos contaban con órdenes de aprehensión vigentes por posesión de narcóticos. CORTESÍA

VIGILANCIA PERMANENTE EN COLONIAS

Garza Félix señaló que los operativos forman parte de una estrategia de vigilancia permanente para atender los sectores donde habitantes han solicitado mayor presencia de las corporaciones de seguridad.

Indicó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, la Policía Municipal mantendrá una supervisión constante en los puntos considerados prioritarios, con recorridos tanto vespertinos como nocturnos.

El comisionado adelantó que estos despliegues continuarán en diferentes zonas del sur, oriente y poniente de Saltillo, así como en el Centro de la ciudad.

La Comisaría también recordó a la población que puede reportar situaciones de riesgo o solicitar apoyo a través de la Policía Municipal, en el teléfono 414-11-14; mediante el chatbot de WhatsApp, en el 844-893-09-09, y por medio de los grupos ciudadanos de seguridad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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