Operativo nocturno en Saltillo deja más de 30 detenidos; siete tenían orden de aprehensión

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los recorridos se efectuaron durante la tarde y noche con el objetivo de reforzar la vigilancia en zonas donde se ha solicitado una mayor presencia policial.

La Policía Municipal de Saltillo detuvo a más de 30 personas durante un operativo de seguridad realizado en distintos sectores de la ciudad, entre ellas siete que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delitos relacionados con la posesión de narcóticos.

El despliegue incluyó recorridos por las colonias María de León, Guerrero, Hidalgo, Berrueto, Lomas Verdes, Buenos Aires, Bellavista y Girasol, además de las inmediaciones del mercado Perfecto Delgado, frente a la Central de Autobuses.

Durante las acciones, los elementos municipales realizaron detenciones por diferentes conductas, principalmente relacionadas con alteraciones al orden público y el consumo de bebidas embriagantes, inhalantes o narcóticos.

SIETE ERAN BUSCADOS POR LA JUSTICIA

De acuerdo con la Comisaría, entre las personas aseguradas se identificó a siete que tenían órdenes de aprehensión vigentes por el delito de posesión de narcóticos.

Los detenidos fueron identificados como Roberto “N”, Rafael Alejandro “N”, Brandon Daniel “N”, Inés Alejandro “N”, Ángel Gabriel “N”, Carlos Alfredo “N” y Diego Leonardo “N”.

Las órdenes fueron cumplimentadas luego de que los individuos fueran localizados en tapias abandonadas y arroyos, sitios donde presuntamente se encontraban consumiendo sustancias.

Los siete fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia que continuará con los procedimientos correspondientes para determinar su situación jurídica.

El resto de las personas detenidas durante el operativo quedó a disposición de la Coordinación de Jueces Cívicos, por las conductas administrativas detectadas durante los recorridos.