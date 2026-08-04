Le cae un pino encima a taxista, en Ramos Arizpe
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Ocurrió la tarde de este martes en la colonia Fidel Velázquez de Ramos Arizpe
Los fuertes vientos registrados la tarde de este martes en el poniente de Ramos Arizpe, Coahuila, provocaron la caída de un árbol sobre un taxi que se encontraba estacionado.
El incidente ocurrió en el cruce de las calles Héroe de Nacozari y Ricardo Flores Magón. No se reportaron personas lesionadas.
Como afectado fue identificado Jesús N., de 62 años, quien se encontraba de visita en el lugar al momento del incidente.
De acuerdo con la información disponible, el árbol cayó sobre el vehículo mientras se presentaban las condiciones meteorológicas adversas.
Jesús fue valorado por paramédicos en el sitio; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos de las autoridades correspondientes realizaron las labores para atender el reporte, entre ellas el seccionamiento y retiro del árbol con el apoyo de una motosierra, a fin de liberar la vialidad y evitar nuevos riesgos.