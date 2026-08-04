Le cae un pino encima a taxista, en Ramos Arizpe

Los fuertes vientos registrados la tarde de este martes en el poniente de Ramos Arizpe, Coahuila, provocaron la caída de un árbol sobre un taxi que se encontraba estacionado.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Héroe de Nacozari y Ricardo Flores Magón. No se reportaron personas lesionadas.

Como afectado fue identificado Jesús N., de 62 años, quien se encontraba de visita en el lugar al momento del incidente.

De acuerdo con la información disponible, el árbol cayó sobre el vehículo mientras se presentaban las condiciones meteorológicas adversas.