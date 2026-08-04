Le cae un pino encima a taxista, en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Le cae un pino encima a taxista, en Ramos Arizpe
    El árbol fue derribado por la fuerte tormenta registrada en Ramos.

Ocurrió la tarde de este martes en la colonia Fidel Velázquez de Ramos Arizpe

Los fuertes vientos registrados la tarde de este martes en el poniente de Ramos Arizpe, Coahuila, provocaron la caída de un árbol sobre un taxi que se encontraba estacionado.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Héroe de Nacozari y Ricardo Flores Magón. No se reportaron personas lesionadas.

Como afectado fue identificado Jesús N., de 62 años, quien se encontraba de visita en el lugar al momento del incidente.

De acuerdo con la información disponible, el árbol cayó sobre el vehículo mientras se presentaban las condiciones meteorológicas adversas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/descartan-participacion-de-terceros-en-muerte-de-mujer-calcinada-en-monclova-fge-mantiene-abierta-la-investigacion-ME22627821

Jesús fue valorado por paramédicos en el sitio; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos de las autoridades correspondientes realizaron las labores para atender el reporte, entre ellas el seccionamiento y retiro del árbol con el apoyo de una motosierra, a fin de liberar la vialidad y evitar nuevos riesgos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ley censura

Ley censura
true

Saltillo: Para una visita placentera al centro de la ciudad
true

POLITICÓN: Caso Ruffo se caerá en Coahuila, adelantan abogados; no hay pruebas de delincuencia organizada
La Ferretería Sieber representa uno de los negocios con mayor arraigo histórico en Saltillo, al mantenerse activa desde 1857.

Ferretería Sieber, un negocio forjado durante 170 años en el corazón de Saltillo
Unidades impactaron de frente contra una camioneta Ford roja con placas de Texas.

Coahuila: deja seis heridos tras aparatoso accidente en tramo Allende–Nava
La mexicana recorrió 156.5 kilómetros y cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 18 segundos.

Tour de Francia Femenil 2026: Romina Hinojosa mejora su rendimiento en la etapa 3
Migrantes intentan cruzar de Marruecos al territorio español de Ceuta, el viernes 31 de julio de 2026.

Rumores en redes sociales impulsaron miles de migrantes a emprender una carrera frenética hacia Ceuta

El cohete Starship de SpaceX despega desde Starbase, Texas, el 24 de julio del 2026.

Inversionistas podrán interrogar a Elon Musk sobre precios de acciones