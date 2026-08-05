Le cierran el paso y termina contra muro de contención en Saltillo

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    Le cierran el paso y termina contra muro de contención en Saltillo
    El impacto dejó severos daños en la parte frontal del automóvil. ULISES MARTÍNEZ

La conductora perdió el control tras un presunto contacto con un camión de transporte de personal; salió ilesa

Una joven automovilista protagonizó un aparatoso accidente la tarde de este martes, luego de que un camión de transporte de personal presuntamente le cerró el paso cuando circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia San Ramón, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, al realizar una maniobra el camión alcanzó a golpear el automóvil, lo que provocó que la conductora perdiera el control de la unidad. El vehículo se impactó contra el muro de contención, rebotó y terminó sobre la calle 18 de Marzo.

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Paramédicos valoraron a la joven en el lugar; sin embargo, no presentó lesiones, por lo que permaneció en el sitio mientras esperaba la llegada de sus familiares y de la aseguradora.

La compañía de seguros se haría cargo de los daños ocasionados al automóvil y de las afectaciones registradas en la infraestructura municipal.

$!El vehículo terminó proyectado hacia la calle 18 de Marzo, donde no circulaban otros automóviles en ese momento.
El vehículo terminó proyectado hacia la calle 18 de Marzo, donde no circulaban otros automóviles en ese momento. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance, realizaron el peritaje correspondiente y permanecieron en el lugar hasta el arribo de una grúa para retirar la unidad, la cual sería trasladada a un corralón o a un taller para su reparación.

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