Le cierran el paso y termina contra muro de contención en Saltillo

Una joven automovilista protagonizó un aparatoso accidente la tarde de este martes, luego de que un camión de transporte de personal presuntamente le cerró el paso cuando circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia San Ramón, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, al realizar una maniobra el camión alcanzó a golpear el automóvil, lo que provocó que la conductora perdiera el control de la unidad. El vehículo se impactó contra el muro de contención, rebotó y terminó sobre la calle 18 de Marzo.