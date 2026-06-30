Limpian canales, rehabilitan vialidades y mejoran plazas en distintos puntos de Saltillo

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    Limpian canales, rehabilitan vialidades y mejoran plazas en distintos puntos de Saltillo
    El Ayuntamiento de Saltillo reforzó el desazolve de canales pluviales para prevenir inundaciones y mejorar el flujo del agua durante la temporada de lluvias. CORTESÍA

El Ayuntamiento de Saltillo desplegó brigadas en distintos sectores para limpiar infraestructura pluvial, rehabilitar vialidades y dar mantenimiento a espacios públicos, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar el entorno urbano

Como parte de las acciones permanentes para conservar la infraestructura urbana y disminuir riesgos durante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las labores de mantenimiento en diversos puntos de la ciudad mediante trabajos de limpieza, rehabilitación y conservación de espacios públicos.

Las acciones, impulsadas por la administración del alcalde Javier Díaz González, incluyen el desazolve de canales pluviales, el mantenimiento de áreas verdes, la rehabilitación de vialidades y la atención cotidiana de parques, camellones y espacios de convivencia.

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$!Las autoridades invitaron a la ciudadanía a reportar necesidades de servicios públicos mediante el ChatBot “Saltillo Fácil”, disponible las 24 horas.
Las autoridades invitaron a la ciudadanía a reportar necesidades de servicios públicos mediante el ChatBot “Saltillo Fácil”, disponible las 24 horas. CORTESÍA

Uno de los trabajos prioritarios se realizó en el canal revestido ubicado a un costado del bulevar Carlos Abedrop Dávila, a la altura de la calle Dámaso Rodríguez González y del Centro Estatal del Adulto Mayor, donde cuadrillas municipales retiraron grandes cantidades de lodo, basura, maleza, sedimentos y residuos orgánicos que impedían el adecuado flujo del agua.

Las labores fueron apoyadas con maquinaria pesada como parte del programa ”Aquí Andamos”, en coordinación con el Gobierno del Estado, con el propósito de reducir el riesgo de encharcamientos e inundaciones durante las precipitaciones.

De manera paralela, brigadas del municipio realizaron el repintado de la señalización horizontal sobre la avenida Dr. José Narro Robles, en el tramo comprendido entre los bulevares Venustiano Carranza y Eulalio Gutiérrez Treviño, donde se aplicó pintura de alta resistencia para delimitar los carriles de circulación y mejorar la seguridad de quienes transitan por esta importante arteria.

Los trabajos también llegaron a la colonia República Oriente, donde personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino la plaza pública “Felipe Valdés Leal” con labores de limpieza general, deshierbe, poda de árboles y mantenimiento de áreas verdes, con el objetivo de ofrecer espacios recreativos en mejores condiciones para las familias del sector.

$!Brigadas municipales rehabilitaron la señalización vial y dieron mantenimiento a parques y áreas verdes en distintos sectores de la ciudad.
Brigadas municipales rehabilitaron la señalización vial y dieron mantenimiento a parques y áreas verdes en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Además de estas acciones específicas, el Ayuntamiento mantiene operativos permanentes en distintos sectores de Saltillo para atender la conservación de camellones, parques, vialidades e infraestructura urbana, buscando mejorar la imagen de la ciudad y responder a las necesidades de la población.

El alcalde Javier Díaz González reiteró que estas labores forman parte de una estrategia permanente de atención a los servicios públicos e invitó a la ciudadanía a reportar incidencias mediante el ChatBot ”Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, con el fin de agilizar la atención de reportes relacionados con el mantenimiento urbano.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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