Limpian canales, rehabilitan vialidades y mejoran plazas en distintos puntos de Saltillo

Las acciones, impulsadas por la administración del alcalde Javier Díaz González, incluyen el desazolve de canales pluviales, el mantenimiento de áreas verdes, la rehabilitación de vialidades y la atención cotidiana de parques, camellones y espacios de convivencia.

Como parte de las acciones permanentes para conservar la infraestructura urbana y disminuir riesgos durante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las labores de mantenimiento en diversos puntos de la ciudad mediante trabajos de limpieza, rehabilitación y conservación de espacios públicos.

Uno de los trabajos prioritarios se realizó en el canal revestido ubicado a un costado del bulevar Carlos Abedrop Dávila, a la altura de la calle Dámaso Rodríguez González y del Centro Estatal del Adulto Mayor, donde cuadrillas municipales retiraron grandes cantidades de lodo, basura, maleza, sedimentos y residuos orgánicos que impedían el adecuado flujo del agua.

Las labores fueron apoyadas con maquinaria pesada como parte del programa ”Aquí Andamos”, en coordinación con el Gobierno del Estado, con el propósito de reducir el riesgo de encharcamientos e inundaciones durante las precipitaciones.

De manera paralela, brigadas del municipio realizaron el repintado de la señalización horizontal sobre la avenida Dr. José Narro Robles, en el tramo comprendido entre los bulevares Venustiano Carranza y Eulalio Gutiérrez Treviño, donde se aplicó pintura de alta resistencia para delimitar los carriles de circulación y mejorar la seguridad de quienes transitan por esta importante arteria.

Los trabajos también llegaron a la colonia República Oriente, donde personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino la plaza pública “Felipe Valdés Leal” con labores de limpieza general, deshierbe, poda de árboles y mantenimiento de áreas verdes, con el objetivo de ofrecer espacios recreativos en mejores condiciones para las familias del sector.