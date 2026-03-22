Llama Obispo de Saltillo a ‘desatar a los Lázaros’ y recuperar la esperanza ante el suicidio

“Una invitación que yo hago a todas las personas es, pues, que desatemos a esos Lázaros, que los saquemos de esos sepulcros, de esas mazmorras de desolación, de abandono, de pérdida del sentido de la vida”, expresó el Obispo, tras lamentar que los casos de suicidio se hayan vuelto una “nota ordinaria” en la región sureste.

El Obispo de Saltillo , Monseñor Hilario González García, hizo un enérgico llamado a la comunidad para combatir la pérdida de sentido de vida y el suicidio en la región. El jerarca católico utilizó la metáfora bíblica de Lázaro para pedir a la sociedad civil y religiosa que rescaten a quienes se encuentran “sepultados en vida” por la desolación.

Respecto a la jornada de “40 días por la vida”, el prelado reafirmó la postura de la Iglesia sobre la protección de los no nacidos. Detalló que esta iniciativa busca “poner de manifiesto la preocupación y el deseo de cuidar la vida, como lo hacemos en nuestra iglesia desde la concepción hasta el final de los días”.

Monseñor Hilario envió también un mensaje a las mujeres que consideran el aborto, señalando que “siempre la vida que está en gestación es esperanza”. Asimismo, instó a los padres a no ser indiferentes y a asumir su responsabilidad compartida en la generación de una nueva vida, para que esta no quede a la deriva.

En el marco de la próxima Semana Santa, el Obispo informó que cerca de 5,000 personas participarán en jornadas misioneras. Estos grupos, integrados por jóvenes y familias, acudirán a las comunidades más necesitadas de la diócesis para llevar un mensaje de fe y acompañamiento durante los días santos.

“Queremos que se sientan enviados, que no van por su cuenta solamente, sino que se sientan apóstoles. Apóstoles significa enviados, enviados por Cristo a través de su iglesia”, puntualizó González García, destacando que el objetivo es alcanzar la mayor cantidad posible de las 400 comunidades rurales existentes.

El jerarca también recordó la importancia del cuidado del agua como un don divino y celebró el 15º aniversario del Plan Diocesano Pastoral. Explicó que actualmente trabajan en una fase enfocada en la dignidad de las personas y el fortalecimiento de los lazos de hermandad para formar una familia de Dios.

Finalmente, el Obispo invitó a todos los católicos a involucrarse activamente en las comisiones y servicios pastorales. Reiteró que el sueño del plan diocesano es ser un pueblo que peregrina en esperanza, respetando la dignidad humana y promoviendo una vida digna para todos los sectores de la sociedad.