Saltillo mantiene precios de Airbnb durante Copa del Mundo; suben hasta 386% en Monterrey

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Saltillo
/ 22 marzo 2026
    Saltillo mantiene precios de Airbnb durante Copa del Mundo; suben hasta 386% en Monterrey
    La alta demanda en Monterrey ha provocado aumentos considerables y menor disponibilidad, a diferencia de Saltillo donde aún hay opciones con tarifas similares a las de abril. UNSPLASH

En Monterrey las habitaciones para las fechas del Mundial alcanzan hasta los 9 mil pesos por noche

La mayoría de las habitaciones de la plataforma Airbnb durante la Copa del Mundo en Saltillo mantienen sus precios a menos de 100 días del inicio del torneo. Una revisión realizada por VANGUARDIA este miércoles 18 de marzo a 11 alojamientos diferentes alojamientos, solo en dos se han presentado aumentos significativos de precios.

La comparativa se realizó entre los mismos alojamientos entre el fin de semana del 18 y el 20 de abril, con los días 14, 20 y 24 de junio, fechas en las que se jugarán los tres primeros partidos de la Copa del Mundo en Monterrey. Cabe aclarar que los precios a mencionar pueden cambiar en cualquier momento.

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A diferencia de lo que ocurre en Saltillo, comparando las mismas fechas, los alojamientos de la misma plataforma en Monterrey llegan a tener hasta una diferencia del 386 por ciento. En Saltillo, la diferencia más amplia se detectó en una casa del fraccionamiento San Patricio, que en abril renta dos noches por 8 mil 65 pesos, mientras que en fechas mundialistas llega hasta los 14 mil 416 por las mismas dos noches.

Esta opción cuenta con amenidades como dos jacuzzis y salas de TV. Otro alojamiento que también presentó diferencia con las fechas mundialistas fue una casa ubicada en la colonia República, que en abril cuesta 4 mil 172 por dos noches y en junio cuesta 5 mil 825 pesos.

El resto de los nueve alojamientos revisados mantiene sus precios o bien tienen aumentos más ligeros. Por ejemplo, un departamento al norte pasa de 4 mil 295 por dos noches a 4 mil 925 en días mundialistas. Incluso hay casos como el de un departamento cerca del Aeropuerto Plan de Guadalupe que tiene idénticas tarifas en abril que en junio.

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HASTA 9 MIL POR NOCHE EN MONTERREY

Las mismas noches fueron comparadas en alojamientos de Monterrey encontrando que muchos ya no cuentan con disponibilidad para las fechas de los partidos o bien, suben hasta 386 por ciento sus tarifas.

Tal es el caso de un departamento en Guadalupe -que se promociona cerca del Estadio BBVA donde se realizarán los partidos- que en abril renta dos noches por 3 mil 723. Sin embargo en junio renta obligatoriamente cuatro noches y sube la tarifa a 37 mil 297, es decir 18 mil 848 por las mismas dos noches que se pueden rentar en abril.

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Un caso similar sucede con un departamento en el Centro de Monterrey donde rentan dos noches por 3 ml 863 en abril pero sube hasta 18 mil 276 por las mismas dos noches en días mundialistas.

Si bien también se registraron casos en los que no hubo aumentos significativos de precios, fueron más comunes que en los alojamientos saltillenses.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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