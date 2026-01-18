Llama Obispo de Saltillo a la solidaridad ante despido de mil 900 trabajadores de GM

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 18 enero 2026
    Llama Obispo de Saltillo a la solidaridad ante despido de mil 900 trabajadores de GM
    El líder religioso exhortó a las empresas locales a ofrecer opciones de reacomodo laboral y a evitar que las familias afectadas queden en situación de vulnerabilidad. FOTO: ARCHIVO

Monseñor Hilario González propone crear bolsas de trabajo parroquiales para apoyar a familias afectadas

Ante la reciente pérdida de empleo de aproximadamente mil 900 trabajadores en la región, el obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, hizo un llamado enérgico a la solidaridad entre las empresas locales y la comunidad en general.

“Primero, que no pierdan la esperanza, pues siempre empezar el año sin trabajo nos puede desanimar; nos puede ser un golpe muy fuerte”, expresó el obispo al referirse a la situación que enfrentan las familias de los operarios.

TE PUEDE INTERESAR: Obispo de Saltillo confirma localización del padre Claudio y reporta avance en salud del padre Felipe

González García instó a los sectores productivos de Saltillo a no ser indiferentes. “Ojalá que las otras empresas se hagan solidarias y puedan ofrecer un reacomodo... que haya esa iniciativa de solidaridad para que no queden desprotegidos”, señaló el jerarca católico.

Sobre la naturaleza de los despidos en GM, el obispo consideró que no se trata de una crisis generalizada en la industria. “Creo que se debe a cierto reajuste del tipo de producción de un cierto tipo de autos que se están elaborando aquí”, explicó el prelado.

Como medida práctica, propuso que las iglesias locales sirvan de puente. “Si el párroco sabe de personas que son de su comunidad... que tengan la confianza de acercarse para ver qué ofrecer o para hacer estas bolsas de trabajo comunitarias”, sugirió.

Finalmente, el obispo hizo un llamado para que las liquidaciones de ley se realicen conforme a derecho. “Ojalá que, si hubo un finiquito, sea justo, para que puedan tener un poquito de colchón para poder seguir con su vida”, concluyó.

Temas


Religión
empleos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Hilario González García

Organizaciones


General Motors
Iglesia Católica

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El viernes, a primera hora del primer turno, mil 900 trabajadores fueron avisados de su baja en la línea de producción de General Motors.

‘Nada más nos dijeron que ya no éramos requeridos’: el rostro humano del despido en GM-Ramos Arizpe
default

Une red de corrupción a los casos VANGUARDIA y Sociedad Manuel Acuña: socios afectados

Salinas destacó que el enfoque del gobierno estatal se dirige al bienestar integral de las familias.

Coahuila: Continúa DIF con apoyos sociales en comunidades rurales
FOTO: MARIO GUZMÁN/EFE

Se viene un nuevo problema de audios para la Presidenta
true

Finanzas, elecciones y la bomba de GM
true

POLITICÓN: Caso General Motors Ramos Arizpe, una crisis que podría escalar pronto
La herencia tóxica

La herencia tóxica
Un viejo amor de Sheinbaum

Un viejo amor de Sheinbaum