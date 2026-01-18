Llama Obispo de Saltillo a la solidaridad ante despido de mil 900 trabajadores de GM

Ante la reciente pérdida de empleo de aproximadamente mil 900 trabajadores en la región, el obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, hizo un llamado enérgico a la solidaridad entre las empresas locales y la comunidad en general.

“Primero, que no pierdan la esperanza, pues siempre empezar el año sin trabajo nos puede desanimar; nos puede ser un golpe muy fuerte”, expresó el obispo al referirse a la situación que enfrentan las familias de los operarios.

González García instó a los sectores productivos de Saltillo a no ser indiferentes. “Ojalá que las otras empresas se hagan solidarias y puedan ofrecer un reacomodo... que haya esa iniciativa de solidaridad para que no queden desprotegidos”, señaló el jerarca católico.

Sobre la naturaleza de los despidos en GM, el obispo consideró que no se trata de una crisis generalizada en la industria. “Creo que se debe a cierto reajuste del tipo de producción de un cierto tipo de autos que se están elaborando aquí”, explicó el prelado.

Como medida práctica, propuso que las iglesias locales sirvan de puente. “Si el párroco sabe de personas que son de su comunidad... que tengan la confianza de acercarse para ver qué ofrecer o para hacer estas bolsas de trabajo comunitarias”, sugirió.

Finalmente, el obispo hizo un llamado para que las liquidaciones de ley se realicen conforme a derecho. “Ojalá que, si hubo un finiquito, sea justo, para que puedan tener un poquito de colchón para poder seguir con su vida”, concluyó.