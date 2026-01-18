Obispo de Saltillo confirma localización del padre Claudio y reporta avance en salud del padre Felipe

    Obispo de Saltillo confirma localización del padre Claudio y reporta avance en salud del padre Felipe
    El obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, informó a la comunidad sobre la localización con bien del padre Claudio y la evolución médica favorable del padre Felipe Martínez. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

Durante su reciente encuentro con la comunidad, el obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, compartió noticias alentadoras sobre la situación de dos presbíteros de la diócesis que habían generado preocupación entre la feligresía.

En relación con el padre Claudio, de origen regiomontano, el jerarca católico confirmó que el sacerdote ya se encuentra a salvo, luego de que se emitiera un reporte por su desaparición. “Sé que ya está localizado, ya regresó ahí a la comunidad”, afirmó, al precisar que volvió por sus propios medios.

Monseñor González García explicó que, debido a su avanzada edad, el padre Claudio pudo haber perdido la noción del lugar en el que se encontraba. “Solo sé que llegó solito al mismo lugar... gracias a la comunidad que estuvo al pendiente ahí en las redes”, expresó, al reconocer el apoyo de los fieles durante la búsqueda.

Por otra parte, el obispo ofreció una actualización sobre el estado de salud del padre Felipe Martínez, quien sufrió un grave accidente automovilístico. Informó que el sacerdote continúa en proceso de rehabilitación y presenta una evolución favorable tras la cirugía a la que fue sometido. “Felipe sigue en rehabilitación. Va muy bien, salió bien de su operación de la prótesis que le pusieron”, comentó.

Actualmente, el padre Felipe se recupera en la Casa del Sacerdote, donde ya ha comenzado a reincorporarse de manera gradual a las actividades religiosas. “Ya estaba celebrando ahí con cierta ayuda; esperemos que pronto ya pueda tener un poquito más de pasitos”, señaló el obispo.

Finalmente, monseñor González García agradeció el respaldo material y espiritual que la comunidad ha brindado al sacerdote durante su recuperación. Destacó el aprecio de los fieles hacia el padre Felipe, quien —dijo— se encuentra profundamente agradecido y con un avance constante en su recuperación.

