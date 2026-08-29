Llamas arrasan con habitación en la Espinoza Mireles, Saltillo

Un incendio se registró en un cuarto ubicado en la parte alta de un domicilio de la calle Rancho de Peña, en la colonia Espinosa Mireles, en Saltillo. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego.

El reporte fue realizado por habitantes del domicilio marcado con el número 1120, entre las calles Pablo L. Sidar y Carlos Rovirosa. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para atender la emergencia.