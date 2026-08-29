Llamas arrasan con habitación en la Espinoza Mireles, Saltillo
Ropa y muebles fueron alcanzados por las llamas; una mujer que se encontraba en la planta baja fue auxiliada para salir y no resultó lesionada
Un incendio se registró en un cuarto ubicado en la parte alta de un domicilio de la calle Rancho de Peña, en la colonia Espinosa Mireles, en Saltillo. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego.
El reporte fue realizado por habitantes del domicilio marcado con el número 1120, entre las calles Pablo L. Sidar y Carlos Rovirosa. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para atender la emergencia.
Al llegar, los bomberos realizaron maniobras para sofocar las llamas en el interior del cuarto, donde ropa y muebles fueron alcanzados por el fuego. Las labores permitieron evitar que este se extendiera a otras áreas del inmueble.
En la parte baja de la vivienda se encontraba Alicia Rodríguez, quien fue auxiliada por vecinos para salir del domicilio mientras se desarrollaban las labores de emergencia.
La mujer informó que en el cuarto donde ocurrió el incendio vive su hijo, quien al momento del siniestro no se encontraba en la vivienda. No se reportaron personas lesionadas.