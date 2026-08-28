Dos personas mueren en Piedras Negras; indagan posible golpe de calor

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la causa de muerte. Serán las necropsias de ley las que permitan determinar el origen de los decesos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos personas fueron encontradas sin vida este viernes en distintos sectores de Piedras Negras, por lo que autoridades investigan si las altas temperaturas pudieron haber influido en ambos fallecimientos.

El primer caso ocurrió en un domicilio de la calle Monte Albán, en la colonia Tierra y Esperanza, donde una persona solicitó apoyo al 911 después de encontrar a su vecina tendida en el patio de su vivienda y sin responder.

Paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada como María Elsa Sánchez Espinoza, de 89 años, y su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.

Mientras las autoridades atendían este hecho, se recibió un segundo reporte sobre una persona inconsciente en una banca de la plaza de la colonia San Joaquín. Al llegar, los cuerpos de emergencia confirmaron que el hombre había fallecido.

La víctima fue identificada como Aron Sánchez, de 62 años, cuyo cuerpo también fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar la causa exacta de la muerte.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento de ambos casos. De manera preliminar, no se observaron signos evidentes de violencia en ninguno de los cuerpos.