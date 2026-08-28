Dos personas mueren en Piedras Negras; indagan posible golpe de calor

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Dos personas mueren en Piedras Negras; indagan posible golpe de calor
    Un hombre de 62 años fue encontrado sin vida en una banca de la plaza de la colonia San Joaquín.

Las autoridades investigan si las altas temperaturas pudieron influir en ambos fallecimientos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos personas fueron encontradas sin vida este viernes en distintos sectores de Piedras Negras, por lo que autoridades investigan si las altas temperaturas pudieron haber influido en ambos fallecimientos.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la causa de muerte. Serán las necropsias de ley las que permitan determinar el origen de los decesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/prenden-fuego-a-malla-sombra-en-plaza-de-piedras-negras-alcalde-condena-los-hechos-II23099881

El primer caso ocurrió en un domicilio de la calle Monte Albán, en la colonia Tierra y Esperanza, donde una persona solicitó apoyo al 911 después de encontrar a su vecina tendida en el patio de su vivienda y sin responder.

Paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada como María Elsa Sánchez Espinoza, de 89 años, y su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.

Mientras las autoridades atendían este hecho, se recibió un segundo reporte sobre una persona inconsciente en una banca de la plaza de la colonia San Joaquín. Al llegar, los cuerpos de emergencia confirmaron que el hombre había fallecido.

La víctima fue identificada como Aron Sánchez, de 62 años, cuyo cuerpo también fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar la causa exacta de la muerte.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento de ambos casos. De manera preliminar, no se observaron signos evidentes de violencia en ninguno de los cuerpos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/refuerzan-vigilancia-en-piedras-negras-y-region-norte-tras-balacera-en-candela-coahuila-CA23103670

Entre las posibles causas que serán analizadas mediante los estudios forenses se encuentran una afectación relacionada con las altas temperaturas, algún padecimiento cardiaco u otra condición médica.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones y serán los resultados de las necropsias los que permitan establecer si alguno de los fallecimientos estuvo relacionado con un golpe de calor.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calor
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Cupo limitado para narcocandidatos

Morena: Cupo limitado para narcocandidatos
El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931

El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931
true

Certeza jurídica: si no existe, estamos en serios problemas
Elementos de la Policía Municipal acudieron a la UVM Campus Saltillo después del reporte por una presunta amenaza difundida entre estudiantes.

Amenaza de tiroteo alarma a comunidad de UVM Saltillo; revisan campus y descartan presencia de armas
Cecilia Guadiana confirmó que cuenta con doble nacionalidad al pronunciarse sobre la iniciativa que modificaría los requisitos para aspirar a una gubernatura.

‘Mi responsabilidad está en el Senado’: Cecilia Guadiana ante iniciativa que podría impedirle contender por la gubernatura de Coahuila
Santos Laguna recibirá a Tigres en el Estadio Corona con la urgencia de cortar su racha de cinco derrotas en el Apertura 2026.

Santos vs Tigres: ¿romperán los Guerreros su pesadilla en casa?
Un lanzador móvil de misiles Patriot se exhibe en el exterior de la base militar de Fort Sill, cerca de Lawton, Oklahoma, el 21 de marzo de 2023.

Advierten que Estados Unidos padece de una ‘aguda escasez’ de misiles Patriot en Europa
Dean Roy, de 15 años, repone el expositor de refrescos en la pizzería de sus padres en Stowe, Vermont. Dean figurará en la boleta electoral de noviembre como candidato a gobernador por un tercer partido.

Conoce al adolescente que se postuló para gobernador de Vermont y está listo para causar ‘impacto’