Arranca Ramos Fest 2026 con 27 mil asistentes entre tradición, gastronomía y música

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una asistencia estimada de 27 mil personas, desde el inicio por la tarde de la Feria del Tamal y del Pan de Pulque hasta el cierre del concierto de Tropicalísimo Apache, Ramos Arizpe vivió este viernes el arranque del Ramos Fest 2026, que reunió a familias del municipio y visitantes de la Región Sureste en una jornada de tradición, gastronomía, música y convivencia. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino y su esposa, Teresita Escalante Contreras, acompañados por los titulares estatales de Turismo y Pueblos Mágicos y de Desarrollo Social, Cristina Amezcua González y Enrique Martínez y Morales, respectivamente, encabezaron las actividades de esta primera jornada.

La celebración comenzó con la tradicional Callejoneada por las calles del Centro Histórico, donde cientos de familias se sumaron al recorrido que partió de la calle Juárez y avanzó por Acuña y Allende hasta llegar a la Presidencia Municipal. “Hoy Ramos Arizpe está de fiesta y queremos que la disfruten nuestras familias y quienes vienen a visitarnos. Esperamos superar los 100 mil asistentes durante estos tres días, pero sobre todo queremos que sea una celebración segura, familiar y que nos permita sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones y de nuestra ciudad”, expresó el alcalde.

Posteriormente se llevó a cabo la Feria del Tamal y del Pan de Pulque, que reunió a productores, comerciantes y emprendedores locales para ofrecer algunos de los productos más representativos de la gastronomía regional, además de impulsar el consumo local y la actividad económica. Como parte de la noche se realizó la coronación de Jenny Deyanira Durán como Reina del Ramos Fest 2026. Las jóvenes participantes estuvieron acompañadas por sus familias y por miles de asistentes que se congregaron en el corazón de la ciudad. La música fue otro de los grandes atractivos de la jornada, con la presentación de Tropicalísimo Apache, agrupación que puso a bailar a miles de personas y cerró la primera noche del Ramos Fest 2026 en un ambiente familiar.

El Gobierno Municipal destacó que la celebración, además de ofrecer espacios de entretenimiento y convivencia, fortalece la identidad de Ramos Arizpe, promueve sus tradiciones y genera movimiento económico para comerciantes, prestadores de servicios y emprendedores locales. ¡LA FIESTA SIGUE! Las actividades del Ramos Fest 2026 continuarán este sábado 29 y domingo 30 de agosto con el Lechón Fest y la Cabalgata, además de presentaciones musicales y distintas actividades para las familias. Durante todo el fin de semana, el Gobierno Municipal mantendrá el operativo de seguridad, vialidad, Protección Civil y atención a emergencias, con el objetivo de procurar el desarrollo ordenado de las actividades y brindar tranquilidad a las familias y visitantes.