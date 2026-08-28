A un paso de la final, la saltillense Michelle Malacara se despide de MasterChef

MasterChef se caracteriza por sacar el sazón y la competencia de diferentes personalidades, prometiendo una temporada que, sin duda, destaca por el fuego en la cocina más famosa de México y la tensión entre los participantes, especialmente tras la eliminación más reciente. En este sentido, Michelle Malacara, originaria de Saltillo, es quien abandona la competencia al quedarse a un solo paso de estar en la gran final, que se llevará a cabo el próximo 30 de agosto.

SALTILLENSE QUEDA FUERA DE MASTERCHEF

La también modelo inició en el reality show cuando recién cumplió 25 años y con ideas diferentes: “Empiezo con estas ideas de que ‘ay no, yo quiero estar en mi casa’, pero conforme va pasando, me voy nutriendo, voy viendo a los chefs, el crecimiento, me voy apasionando muchísimo”, explicó. De esta forma, asegura que la Michelle del inicio es completamente diferente a la actual: “Me siento con muchas ganas de trabajar los demonios que conocí aquí adentro y tengo también el deseo de abrazar los ángeles que sé que tengo en mi corazón y me han cuidado durante esta travesía”, comentó sobre los momentos más ‘picosos’ que enfrentó durante su participación.

EL RETO CULINARIO EN EL QUE FALLÓ MICHELLE MALACARA El último platillo que preparó la joven saltillense fue “Mushrooms”, un Wellington que tenía un filete de res sellado con tomillo y ajo. Al enfrentarse con la jueza Zahie Téllez, se constató que la masa de hojaldre estaba cruda, al igual que la carne. En su momento, la participante comentó que ya presentía su salida, pese a que lo dio todo y más, sostuvo.

¿LISTO PARA LA GRAN FINAL DE MASTERCHEF? El próximo 30 de agosto se definirá quién será el chef campeón de la primera batalla culinaria que se ha celebrado en un formato 24/7, transmitido a través de Disney+. Los cocineros que han demostrado su talento para pasar a la última ronda son: Ixdit, Flor, Claudia y Lancer.

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