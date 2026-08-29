$!Coahuila: Hay 15 denuncias por irregularidades en el magisterio

La Auditoría Superior del Estado (ASE) mantiene en proceso de investigación un paquete de 15 denuncias penales por el presunto manejo irregular de recursos relacionados con el gremio de educadores de Coahuila, de acuerdo con el informe de seguimiento de fiscalización correspondiente al primer semestre de 2026. Las denuncias se encuentran ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y la Fiscalía General del Estado, autoridades encargadas de integrar las respectivas carpetas de investigación.

Las querellas derivan de observaciones detectadas en cinco cuentas públicas, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015 a 2021, e involucran recursos destinados a fondos de pensiones, vivienda, servicios médicos y seguros de los trabajadores de la educación. Los montos señalados van desde cientos de miles de pesos hasta cantidades millonarias. De acuerdo con las actas de fiscalización, en la Cuenta Pública 2015 se presentaron dos denuncias. Una corresponde a 386 mil pesos relacionados con el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio.

La segunda denuncia de ese ejercicio fiscal está relacionada con el Seguro de los Trabajadores de la Educación, por un monto observado de 57.9 millones de pesos. En la Cuenta Pública 2018 se presentaron tres denuncias. Entre ellas destaca una relacionada con el Seguro de los Trabajadores de la Educación, por 29.2 millones de pesos.

Para la Cuenta Pública 2019 también se registraron tres denuncias, con observaciones por 69.1 millones de pesos en el Fondo de la Vivienda; 176.9 millones en el Instituto de Servicio Médico, y 44.2 millones en el Seguro de los Trabajadores de la Educación. En la Cuenta Pública 2020 se acumularon otras tres denuncias. Las observaciones corresponden a 108.4 millones de pesos en el Fondo de la Vivienda; 27.2 millones en el Seguro de los Trabajadores, y 148.6 millones en el Instituto de Servicio Médico.

Finalmente, en la Cuenta Pública 2021 se presentaron cuatro denuncias. El monto más elevado corresponde al Instituto de Servicio Médico, con una observación por 69.2 millones de pesos. Hasta el corte del primer semestre de 2026, ninguna de las 15 denuncias había sido judicializada ni contaba con una sentencia. Los expedientes permanecen en la etapa de integración de las carpetas de investigación ante las autoridades ministeriales.

Es importante precisar que la presentación de estas denuncias no acredita, por sí misma, la existencia de un delito, desvío o uso irregular de los recursos. La investigación ministerial tiene como objetivo determinar si los hechos señalados constituyen alguna conducta ilícita y, en su caso, será un juez quien determine, conforme al debido proceso y las pruebas aportadas, si existe responsabilidad penal.