Regreso a clase: ¿Cómo generar etiquetas para los cuadernos con IA en 3 sencillos pasos?

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    Regreso a clase: ¿Cómo generar etiquetas para los cuadernos con IA en 3 sencillos pasos?
    Imprimir las etiquetas en papel adhesivo facilita el proceso de forrado de libros y cuadernos previo al regreso a clases. MAGNIFIC

Frente al inicio del ciclo escolar 2026-2027, las herramientas digitales gratuitas como Canva o ChatGPT permiten crear adhesivos personalizados en minutos y sin gastar de más

Oficialmente comienza la cuenta regresiva para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, que arrancará el lunes 31 de agosto para las escuelas públicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Durante esta temporada, muchos padres y madres de familia aprovechan para hacer compras de último minuto ante posibles precios rebajados, ofertas y promociones.

Si aún no has dedicado tiempo a forrar libros y cuadernos, VANGUARDIA te apoya con ideas para sus etiquetas de presentación hechas con herramientas de inteligencia artificial que te ahorrarán tiempo.

https://vanguardia.com.mx/vida/el-arte-de-compartir-tiempo-como-crear-recuerdos-inolvidables-entre-abuelos-y-nietos-AA23108008

¿CÓMO HACER LAS ETIQUETAS CON IA EN TRES PASOS?

Sigue estos puntos para hacer el proceso aún más eficiente:

1. Define la temática y dimensiones: Decide el estilo (anime, gamer, minimalista, acuarela) y la medida.

2. Hora de escribir las indicaciones: Escoge la plataforma de IA que prefieras y escribe un prompt detallado de todo lo que quieres en el diseño. Puedes solicitar que incluya los datos del estudiante.

3. Prepara para imprimir: Organiza los adhesivos que necesites en una plantilla de una hoja. Lo más recomendable es imprimirlos en papel adhesivo.

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HERRAMIENTAS MÁS RECOMENDADAS PARA HACER LAS ETIQUETAS

No todas las aplicaciones de inteligencia artificial están especializadas en la creación de imágenes. Para limitar el margen de error, te sugerimos probar con las siguientes opciones:

* Canva: Genera la ilustración con IA, permite añadir el texto y armar la plantilla de impresión en el mismo lugar.

* ChatGPT: Ofrece la mejor calidad artística y de detalle para crear los fondos o personajes.

* Photoroom: Es ideal para borrar el fondo de las imágenes generadas o escalar la resolución.

Debes saber que la mayoría de las herramientas solicitarán crear una cuenta gratuita, así como también tendrán funciones exclusivas de la versión premium.

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PROPUESTAS DE PROMPTS

1. Etiqueta escolar adhesiva horizontal de 10x6 cm, fondo verde pastel con ilustración de un simpático T-Rex en acuarela en la esquina inferior derecha. En el centro, un escrito plano, limpio y legible en tipografía infantil bold que diga: Línea 1: NOMBRE, Línea 2: MATERIA, Línea 3: GRADO Y SECCIÓN, Línea 4: NOMBRE DE LA ESCUELA. Diseño vectorial centrado, colores vivos pero legibles sin errores ortográficos.

2. Etiqueta adhesiva para cuaderno con temática gamer. Fondo de textura de fibra de carbono oscura con bordes geométricos de neón azul y morado. En el centro, un panel rectangular claro con letras estilizadas y legibles que muestren exactamente: NOMBRE en la parte superior con letra grande, y debajo en un tamaño más pequeño: GRADO y MATERIA. Estilo gráfico limpio, alta definición, enfoque nítido.

Es importante que revises detalladamente la información insertada en la imagen, ya que puede haber errores en letras o tildes.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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