$!Regreso a clase: ¿Cómo generar etiquetas para los cuadernos con IA en 3 sencillos pasos?

Oficialmente comienza la cuenta regresiva para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, que arrancará el lunes 31 de agosto para las escuelas públicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Durante esta temporada, muchos padres y madres de familia aprovechan para hacer compras de último minuto ante posibles precios rebajados, ofertas y promociones. Si aún no has dedicado tiempo a forrar libros y cuadernos, VANGUARDIA te apoya con ideas para sus etiquetas de presentación hechas con herramientas de inteligencia artificial que te ahorrarán tiempo.

¿CÓMO HACER LAS ETIQUETAS CON IA EN TRES PASOS? Sigue estos puntos para hacer el proceso aún más eficiente: 1. Define la temática y dimensiones: Decide el estilo (anime, gamer, minimalista, acuarela) y la medida. 2. Hora de escribir las indicaciones: Escoge la plataforma de IA que prefieras y escribe un prompt detallado de todo lo que quieres en el diseño. Puedes solicitar que incluya los datos del estudiante. 3. Prepara para imprimir: Organiza los adhesivos que necesites en una plantilla de una hoja. Lo más recomendable es imprimirlos en papel adhesivo.

HERRAMIENTAS MÁS RECOMENDADAS PARA HACER LAS ETIQUETAS No todas las aplicaciones de inteligencia artificial están especializadas en la creación de imágenes. Para limitar el margen de error, te sugerimos probar con las siguientes opciones: * Canva: Genera la ilustración con IA, permite añadir el texto y armar la plantilla de impresión en el mismo lugar. * ChatGPT: Ofrece la mejor calidad artística y de detalle para crear los fondos o personajes. * Photoroom: Es ideal para borrar el fondo de las imágenes generadas o escalar la resolución. Debes saber que la mayoría de las herramientas solicitarán crear una cuenta gratuita, así como también tendrán funciones exclusivas de la versión premium.

PROPUESTAS DE PROMPTS 1. Etiqueta escolar adhesiva horizontal de 10x6 cm, fondo verde pastel con ilustración de un simpático T-Rex en acuarela en la esquina inferior derecha. En el centro, un escrito plano, limpio y legible en tipografía infantil bold que diga: Línea 1: NOMBRE, Línea 2: MATERIA, Línea 3: GRADO Y SECCIÓN, Línea 4: NOMBRE DE LA ESCUELA. Diseño vectorial centrado, colores vivos pero legibles sin errores ortográficos. 2. Etiqueta adhesiva para cuaderno con temática gamer. Fondo de textura de fibra de carbono oscura con bordes geométricos de neón azul y morado. En el centro, un panel rectangular claro con letras estilizadas y legibles que muestren exactamente: NOMBRE en la parte superior con letra grande, y debajo en un tamaño más pequeño: GRADO y MATERIA. Estilo gráfico limpio, alta definición, enfoque nítido. Es importante que revises detalladamente la información insertada en la imagen, ya que puede haber errores en letras o tildes.