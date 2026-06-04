Maniobra prohibida de taxista deja lesionado a repartidor en el Centro de Saltillo

Un trabajador del volante realizó una maniobra en un área prohibida y provocó un fuerte accidente automovilístico, en el que un repartidor de alimentos resultó lesionado, en Saltillo. El percance ocurrió en el cruce de las calles Emilio Carranza y Pérez Treviño, en la Zona Centro, donde el afectado, identificado como Ángel Uribe, sufrió una probable fractura en la mano derecha.

El lesionado circulaba en una motocicleta y transportaba una mochila con alimentos. Se desplazaba hacia el sur sobre la calle Emilio Carranza. Por su parte, un taxi Nissan Tsuru transitaba por la misma vialidad en sentido norte. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo de alquiler, Victoriano ¨N¨, intentó dar vuelta hacia el poniente con la intención de abordar pasaje.

Sin embargo, al realizar la maniobra le cerró el paso al motociclista, quien terminó impactándose contra la parte trasera derecha de la unidad. Tras el choque, el repartidor salió proyectado y cayó sobre el pavimento, mientras que el presunto responsable detuvo su marcha para responder por los hechos. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar y aseguraron al conductor, quien fue puesto a disposición del agente investigador del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.