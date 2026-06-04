Maniobra prohibida de taxista deja lesionado a repartidor en el Centro de Saltillo

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    Maniobra prohibida de taxista deja lesionado a repartidor en el Centro de Saltillo
    El accidente ocurrió en el cruce de Emilio Carranza y Pérez Treviño, donde el conductor de un taxi presuntamente intentó girar para abordar pasaje, cerrándole el paso a un motociclista que terminó impactándose contra la unidad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor del taxi fue asegurado por elementos de Tránsito Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades tras el percance

Un trabajador del volante realizó una maniobra en un área prohibida y provocó un fuerte accidente automovilístico, en el que un repartidor de alimentos resultó lesionado, en Saltillo.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Emilio Carranza y Pérez Treviño, en la Zona Centro, donde el afectado, identificado como Ángel Uribe, sufrió una probable fractura en la mano derecha.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-prepara-para-dias-de-lluvia-monitorean-zonas-de-riesgo-por-inundaciones-KG21140921
$!La presunta imprudencia de un trabajador del volante derivó en un aparatoso accidente vial en pleno centro de la ciudad, dejando a un repartidor lesionado cuando se dirigía a entregar alimentos.
La presunta imprudencia de un trabajador del volante derivó en un aparatoso accidente vial en pleno centro de la ciudad, dejando a un repartidor lesionado cuando se dirigía a entregar alimentos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El lesionado circulaba en una motocicleta y transportaba una mochila con alimentos. Se desplazaba hacia el sur sobre la calle Emilio Carranza.

Por su parte, un taxi Nissan Tsuru transitaba por la misma vialidad en sentido norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo de alquiler, Victoriano ¨N¨, intentó dar vuelta hacia el poniente con la intención de abordar pasaje.

$!Tras el impacto, el repartidor salió proyectado de su motocicleta y cayó sobre la carpeta asfáltica. Autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.
Tras el impacto, el repartidor salió proyectado de su motocicleta y cayó sobre la carpeta asfáltica. Autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Sin embargo, al realizar la maniobra le cerró el paso al motociclista, quien terminó impactándose contra la parte trasera derecha de la unidad.

Tras el choque, el repartidor salió proyectado y cayó sobre el pavimento, mientras que el presunto responsable detuvo su marcha para responder por los hechos.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar y aseguraron al conductor, quien fue puesto a disposición del agente investigador del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

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