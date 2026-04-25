Llega sin vida septuagenario a la estación de Bomberos de Saltillo

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Saltillo
/ 25 abril 2026
    Llega sin vida septuagenario a la estación de Bomberos de Saltillo
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la estación de Bomberos para tomar conocimiento del deceso y realizar las diligencias correspondientes en torno al caso. ULISES MARTÍNEZ

Autoridades realizaron las diligencias correspondientes para confirmar las condiciones de los hechos; la certificación del deceso fue causa natural

Un hombre de 79 años perdió la vida la mañana de este sábado en la colonia Universo, en Saltillo. A pesar de ser llevado para recibir atención médica a la estación de Bomberos en la colonia Guayulera, el cuerpo ya no presentaba signos vitales.

El reporte fue realizado por un familiar, quien solicitó apoyo al número de emergencias 911 al indicar que su abuelo no respondía mientras se encontraba en su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Del Sol y Girasol, en la mencionada colonia.

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Se informó que presentó dolor en el pecho, indicando los familiares que no padecía enfermedades ni había ingerido medicamentos recientemente, lo que generó la movilización para su atención.

$!El vehículo Chevrolet Malibu color gris, con placas SPF-3973, fue utilizado por los familiares para trasladar al hombre hacia la estación de Bomberos en busca de atención médica urgente.
El vehículo Chevrolet Malibu color gris, con placas SPF-3973, fue utilizado por los familiares para trasladar al hombre hacia la estación de Bomberos en busca de atención médica urgente. ULISES MARTÍNEZ

Los familiares trasladaron al adulto mayor a la estación de bomberos más cercana a bordo de un vehículo Chevrolet Malibu, color gris.

Al arribar al lugar, alrededor de las 7:10 horas, personal de Bomberos revisó al hombre y confirmó que ya no contaba con signos vitales.

El fallecido fue identificado como José Ángel ¨N¨. El deceso fue certificado como natural por parte de autoridades de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, personal de una funeraria trasladó el cuerpo a sus instalaciones para los servicios correspondientes.

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