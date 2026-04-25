Invade carril y deja a tres menores lesionados que viajaban en moto, en Saltillo

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Saltillo
/ 25 abril 2026
    Invade carril y deja a tres menores lesionados que viajaban en moto, en Saltillo
    La motocicleta Italika en la que viajaban los adolescentes quedó severamente dañada tras el impacto, evidenciando la fuerza del accidente ocurrido en el cruce de las calles Miguel Ascacio Rodríguez y José María González. MARTÍN ROJAS

Los adolescentes con lesiones fueron trasladados a un hospital; el conductor de la camioneta fue detenido y puesto a disposición

Tres menores de edad que viajaban en una motocicleta resultaron lesionados tras impactarse de manera frontal contra una camioneta, luego de que esta les invadiera el carril sobre calles de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando los menores de 17, 16 y 15 años transitaban a bordo de una motocicleta de la marca Italika sobre la calle Miguel Ascacio Rodríguez. Al llegar al cruce con la calle José María González, el conductor de una camioneta de la marca Dodge, de modelo antiguo, que circulaba en sentido contrario, intentó ingresar a un terreno baldío.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-respeta-el-alto-y-provoca-fuerte-choque-en-saltillo-motociclista-termina-con-fractura-expuesta-LF20254438
$!El lugar del accidente quedó acordonado por elementos de Tránsito Municipal tras el impacto entre la motocicleta en la que viajaban los menores y la camioneta que presuntamente invadió el carril en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.
El lugar del accidente quedó acordonado por elementos de Tránsito Municipal tras el impacto entre la motocicleta en la que viajaban los menores y la camioneta que presuntamente invadió el carril en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez. MARTÍN ROJAS

Sin embargo, al no percatarse de la presencia de los jóvenes, les invadió el carril, impactándolos de manera frontal y proyectándolos posteriormente contra la terracería.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los tres menores lesionados, quienes presentaban diversas lesiones en extremidades tras ser proyectados contra la terracería luego del choque frontal.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los tres menores lesionados, quienes presentaban diversas lesiones en extremidades tras ser proyectados contra la terracería luego del choque frontal. MARTÍN ROJAS

De igual manera, debido a que dos de las jovencitas resultaron con lesiones visibles en las extremidades inferiores, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para su valoración y posterior traslado a un nosocomio, donde recibieron atención médica.

Debido a las lesiones provocadas, el conductor de la camioneta quedó detenido y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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