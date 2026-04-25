Invade carril y deja a tres menores lesionados que viajaban en moto, en Saltillo

Tres menores de edad que viajaban en una motocicleta resultaron lesionados tras impactarse de manera frontal contra una camioneta, luego de que esta les invadiera el carril sobre calles de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando los menores de 17, 16 y 15 años transitaban a bordo de una motocicleta de la marca Italika sobre la calle Miguel Ascacio Rodríguez. Al llegar al cruce con la calle José María González, el conductor de una camioneta de la marca Dodge, de modelo antiguo, que circulaba en sentido contrario, intentó ingresar a un terreno baldío.

Sin embargo, al no percatarse de la presencia de los jóvenes, les invadió el carril, impactándolos de manera frontal y proyectándolos posteriormente contra la terracería. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

De igual manera, debido a que dos de las jovencitas resultaron con lesiones visibles en las extremidades inferiores, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para su valoración y posterior traslado a un nosocomio, donde recibieron atención médica. Debido a las lesiones provocadas, el conductor de la camioneta quedó detenido y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.