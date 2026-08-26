Llevan actividades deportivas y culturales a plaza El Minero de Saltillo

Como parte del programa “Activa tu Parque”, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo lleva actividades culturales y deportivas a los espacios públicos que han sido rehabilitados con el apoyo de la iniciativa privada. En días recientes se realizó una clínica de fútbol a cargo de integrantes del Club Saltillo Soccer, además de dos bailotones que registraron una buena respuesta por parte de vecinas y vecinos de los sectores beneficiados.

La clínica de fútbol se llevó a cabo en la plaza El Minero, ubicada en el fraccionamiento La Fragua, donde niñas y niños participaron en las actividades y convivieron con integrantes del equipo Saltillo Soccer. Este espacio, localizado sobre el bulevar El Minero, fue rehabilitado con el apoyo de Promotora Deportiva y entregado en noviembre pasado. Desde entonces, ha sido utilizado para distintas actividades dirigidas al disfrute y convivencia de la comunidad. Asimismo, se realizaron dos bailotones abiertos a la población en general: uno en la cancha de Lomas del Refugio Spurs y otro en la plaza Satélite Sur Spurs, ambos rehabilitados con el respaldo del basquetbolista de la NBA Harrison Barnes.

Hasta el momento, son 20 los espacios públicos rehabilitados de manera integral mediante “Activa tu Parque”, a través de la colaboración entre el Gobierno Municipal de Saltillo y organizaciones de la iniciativa privada. Desde el arranque del programa, el alcalde Javier Díaz González ha señalado que el objetivo no es únicamente mejorar físicamente estos lugares, sino también generar actividades culturales y deportivas que permitan a las familias aprovecharlos, convivir y fortalecer la vida comunitaria.