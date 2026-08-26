Llevan actividades deportivas y culturales a plaza El Minero de Saltillo

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    Llevan actividades deportivas y culturales a plaza El Minero de Saltillo
    En la plaza El Minero se realizó una clínica de fútbol para niñas y niños del sector.

El Gobierno Municipal trabaja junto con la iniciativa privada para recuperar y activar parques y plazas

Como parte del programa “Activa tu Parque”, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo lleva actividades culturales y deportivas a los espacios públicos que han sido rehabilitados con el apoyo de la iniciativa privada.

En días recientes se realizó una clínica de fútbol a cargo de integrantes del Club Saltillo Soccer, además de dos bailotones que registraron una buena respuesta por parte de vecinas y vecinos de los sectores beneficiados.

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La clínica de fútbol se llevó a cabo en la plaza El Minero, ubicada en el fraccionamiento La Fragua, donde niñas y niños participaron en las actividades y convivieron con integrantes del equipo Saltillo Soccer.

Este espacio, localizado sobre el bulevar El Minero, fue rehabilitado con el apoyo de Promotora Deportiva y entregado en noviembre pasado. Desde entonces, ha sido utilizado para distintas actividades dirigidas al disfrute y convivencia de la comunidad.

Asimismo, se realizaron dos bailotones abiertos a la población en general: uno en la cancha de Lomas del Refugio Spurs y otro en la plaza Satélite Sur Spurs, ambos rehabilitados con el respaldo del basquetbolista de la NBA Harrison Barnes.

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Hasta el momento, son 20 los espacios públicos rehabilitados de manera integral mediante “Activa tu Parque”, a través de la colaboración entre el Gobierno Municipal de Saltillo y organizaciones de la iniciativa privada.

Desde el arranque del programa, el alcalde Javier Díaz González ha señalado que el objetivo no es únicamente mejorar físicamente estos lugares, sino también generar actividades culturales y deportivas que permitan a las familias aprovecharlos, convivir y fortalecer la vida comunitaria.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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