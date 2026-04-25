Llevan “Fiesta Segura” a jóvenes de Saltillo

De acuerdo con el director del organismo, Abraham Ramírez Espinoza, la capacitación se realiza con apoyo del Instituto Coahuilense de la Juventud, la Cruz Roja Mexicana delegación Saltillo y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de una estrategia conjunta para reforzar la cultura de la responsabilidad.

El Instituto Municipal de la Juventud (Imjuve) en Saltillo retomó la implementación del programa “Fiesta Segura”. El objetivo, según la información, es fomentar entre jóvenes la prevención y el uso responsable del alcohol en espacios y tiempos de convivencia.

“Con el apoyo de diferentes instituciones seguimos ofreciendo esta capacitación en establecimientos de la ciudad con el fin de brindar a la juventud espacios seguros para una sana diversión y vamos a continuar con estas actividades”, dijo.

En esta edición, el curso-taller se llevó a cabo con la participación de personal de Il Mercato, así como jóvenes de distintos sectores de la ciudad, quienes recibieron orientación por parte de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

Durante la actividad se desarrollaron dinámicas interactivas enfocadas en la concientización sobre el consumo responsable y la importancia de evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

Ramírez Espinoza añadió que el programa se mantendrá de forma continua como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la seguridad y el desarrollo de la población joven en el municipio.