Llevan “Fiesta Segura” a jóvenes de Saltillo

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Saltillo
/ 25 abril 2026
    Llevan “Fiesta Segura” a jóvenes de Saltillo
    Jóvenes participaron en dinámicas del programa “Fiesta Segura” para promover el consumo responsable y evitar riesgos. CORTESÍA

El programa del Imjuve promueve prevención y consumo responsable en espacios de convivencia

El Instituto Municipal de la Juventud (Imjuve) en Saltillo retomó la implementación del programa “Fiesta Segura”. El objetivo, según la información, es fomentar entre jóvenes la prevención y el uso responsable del alcohol en espacios y tiempos de convivencia.

De acuerdo con el director del organismo, Abraham Ramírez Espinoza, la capacitación se realiza con apoyo del Instituto Coahuilense de la Juventud, la Cruz Roja Mexicana delegación Saltillo y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de una estrategia conjunta para reforzar la cultura de la responsabilidad.

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“Con el apoyo de diferentes instituciones seguimos ofreciendo esta capacitación en establecimientos de la ciudad con el fin de brindar a la juventud espacios seguros para una sana diversión y vamos a continuar con estas actividades”, dijo.

En esta edición, el curso-taller se llevó a cabo con la participación de personal de Il Mercato, así como jóvenes de distintos sectores de la ciudad, quienes recibieron orientación por parte de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

Durante la actividad se desarrollaron dinámicas interactivas enfocadas en la concientización sobre el consumo responsable y la importancia de evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

Ramírez Espinoza añadió que el programa se mantendrá de forma continua como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la seguridad y el desarrollo de la población joven en el municipio.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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