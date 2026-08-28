Llevan limpieza de arroyos a la colonia Amistad en Saltillo

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Saltillo
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    Llevan limpieza de arroyos a la colonia Amistad en Saltillo
    Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron limpieza integral y deshierbe del arroyo del sector. CORTESÍA

Las acciones buscan mantener la ciudad limpia y prevenir riesgos durante la temporada de lluvias

Entre las acciones impulsadas para mantener una ciudad más limpia y preparada ante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó el programa de limpieza de arroyos, cauces naturales y puentes peatonales a la colonia Amistad.

Este viernes, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza integral y deshierbe en el arroyo que atraviesa el sector, con trabajos en distintos puntos, entre ellos el tramo ubicado a la altura de la calle 28, entre Santa Rosalía y San Valentín, así como en la calle 30.

$!Los trabajos se concentraron en distintos puntos de la colonia Amistad.
Los trabajos se concentraron en distintos puntos de la colonia Amistad. CORTESÍA

De igual manera, personal del Ayuntamiento intervino el puente peatonal localizado sobre la calle 34, entre las colonias Amistad y Monte del Sinaí, con el objetivo de mejorar las condiciones de este espacio utilizado diariamente por las familias de ambos sectores.

El alcalde Javier Díaz González instruyó mantener una atención permanente en arroyos, cauces naturales, puentes y pasos peatonales de los diferentes sectores de Saltillo, como parte de las acciones preventivas ante posibles lluvias.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar basura y desechos en espacios públicos, debido a que la acumulación de residuos puede obstruir los cauces y generar riesgos para la población durante las precipitaciones.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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