Llevan limpieza de arroyos a la colonia Amistad en Saltillo
Las acciones buscan mantener la ciudad limpia y prevenir riesgos durante la temporada de lluvias
Entre las acciones impulsadas para mantener una ciudad más limpia y preparada ante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó el programa de limpieza de arroyos, cauces naturales y puentes peatonales a la colonia Amistad.
Este viernes, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza integral y deshierbe en el arroyo que atraviesa el sector, con trabajos en distintos puntos, entre ellos el tramo ubicado a la altura de la calle 28, entre Santa Rosalía y San Valentín, así como en la calle 30.
De igual manera, personal del Ayuntamiento intervino el puente peatonal localizado sobre la calle 34, entre las colonias Amistad y Monte del Sinaí, con el objetivo de mejorar las condiciones de este espacio utilizado diariamente por las familias de ambos sectores.
El alcalde Javier Díaz González instruyó mantener una atención permanente en arroyos, cauces naturales, puentes y pasos peatonales de los diferentes sectores de Saltillo, como parte de las acciones preventivas ante posibles lluvias.
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar basura y desechos en espacios públicos, debido a que la acumulación de residuos puede obstruir los cauces y generar riesgos para la población durante las precipitaciones.