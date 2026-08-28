Llevan limpieza de arroyos a la colonia Amistad en Saltillo

Entre las acciones impulsadas para mantener una ciudad más limpia y preparada ante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó el programa de limpieza de arroyos, cauces naturales y puentes peatonales a la colonia Amistad.

Este viernes, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza integral y deshierbe en el arroyo que atraviesa el sector, con trabajos en distintos puntos, entre ellos el tramo ubicado a la altura de la calle 28, entre Santa Rosalía y San Valentín, así como en la calle 30.