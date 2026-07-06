Lluvias en Saltillo dejan árboles caídos, encharcamientos y rescates de automovilistas

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Saltillo
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    Lluvias en Saltillo dejan árboles caídos, encharcamientos y rescates de automovilistas
    Las precipitaciones fueron más intensas en los sectores sur y poniente del municipio, donde se concentraron las principales afectaciones reportadas por las autoridades. CORTESÍA

Lluvias concentran afectaciones en el sur y poniente de Saltillo

Las lluvias registradas la tarde de este lunes en Saltillo dejaron árboles caídos, encharcamientos, acumulación de agua en viviendas y el rescate de automovilistas en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con autoridades estatales, hasta el momento no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales.

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La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que las precipitaciones se presentaron con mayor intensidad en los sectores sur y poniente del municipio, mientras que en el oriente fueron de menor intensidad. Como parte del balance preliminar, la dependencia reportó escurrimientos en diversas vialidades, acumulación de agua en tres viviendas por el desnivel de los domicilios, así como tres reportes de caída de árboles, uno de ellos sobre un vehículo, con daños materiales, además de un total de 35 viviendas con algún tipo de afectación.

También se registró la caída de la fachada de un establecimiento comercial, derivada de la combinación de lluvia, viento y el reblandecimiento de la estructura por la humedad, además de encharcamientos en calles ocasionados por alcantarillas obstruidas con basura.

$!Elementos de la Policía Municipal rescataron a un automovilista que quedó atrapado por la corriente de agua en la colonia Australia.
Elementos de la Policía Municipal rescataron a un automovilista que quedó atrapado por la corriente de agua en la colonia Australia. cortesía

COORDINAN ATENCIÓN A REPORTES

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado señaló que, en coordinación con Protección Civil y Bomberos de Saltillo, atendió los reportes recibidos, realizó recorridos preventivos y brindó apoyo en las zonas afectadas. Asimismo, dio aviso a la Dirección de Ecología Municipal para la atención de los árboles caídos.

Las autoridades informaron que mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y la coordinación con dependencias municipales para atender cualquier incidencia que pudiera presentarse.

RESCATAN A CONDUCTOR

Durante la contingencia, elementos de la Policía Municipal rescataron a un conductor de 63 años que quedó atrapado por la corriente en la colonia Australia. Además, auxiliaron a alrededor de diez automovilistas cuyos vehículos quedaron varados, brindaron apoyo a dos familias y colaboraron en el desalojo de agua en tres viviendas.

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Los recorridos de vigilancia y apoyo también se realizaron en las colonias Landín, Australia, Guayulera y Patria Nueva, donde los elementos atendieron diversos reportes relacionados con las lluvias.

Mientras las autoridades informaron que las precipitaciones fueron más intensas en el sur y poniente de Saltillo, usuarios de redes sociales señalaron que en colonias como Zaragoza, Satélite Sur, Mirasierra, Loma Linda, Las Torres, Toreo y otros sectores del oriente únicamente se registraron truenos o lluvias ligeras. Además, otros ciudadanos reportaron precipitaciones de mayor intensidad y compartieron comentarios sobre afectaciones ocasionadas por la fuerza del agua.

Hasta el cierre del reporte oficial, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que el saldo era únicamente de daños materiales y que no se tenía registro de personas lesionadas.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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