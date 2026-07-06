Operativos por partido de México dejan detenciones en Saltillo; Ramos Arizpe reporta jornada sin incidentes

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Saltillo
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    Operativos por partido de México dejan detenciones en Saltillo; Ramos Arizpe reporta jornada sin incidentes
    Personas salieron a celebrar a la Alameda pese a que el combinado mexicano no logró el pase a la siguiente fase. HÉCTOR GARCÍA

Mientras la capital reportó decenas de detenciones, el municipio vecino registró saldo blanco y un incremento en recolección de basura

Los eventos especiales organizados ayer en Saltillo y Ramos Arizpe con motivo del partido de la Selección Mexicana de fútbol arrojaron resultados contrastantes entre ambas localidades, movilizando a las corporaciones de seguridad y de servicios primarios.

En Saltillo, la Dirección de Seguridad Pública reportó la detención de 10 personas durante la noche del encuentro deportivo, sumadas a otros 44 ciudadanos arrestados a lo largo del día por alterar el orden en distintas partes de la ciudad.

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A pesar de los arrestos, las autoridades capitalinas informaron que las áreas de vialidad operaron sin novedades relevantes tanto en el Biblioparque como en el operativo del centro antialcohol, reportando un flujo vehicular controlado.

Respecto a los servicios de limpieza en la capital, las cuadrillas municipales informaron que no se registró ningún aumento extraordinario en la recolección de basura durante ni después del evento masivo, manteniéndose en los estándares normales.

Por su parte, el municipio de Ramos Arizpe reportó un saldo totalmente blanco, ya que no se registraron alteraciones al orden público derivadas del juego de fútbol ni en el evento masivo que se llevó a cabo en la Alameda.

Las autoridades de Ramos Arizpe precisaron que, aunque se realizaron detenciones por diversas faltas administrativas, estas correspondieron a hechos completamente ajenos y aislados de las concentraciones por el evento deportivo de ayer.

En el tema de servicios públicos, la recolección domiciliaria en Ramos Arizpe registró un aumento del 10 por ciento, mientras que el área de la Alameda Central experimentó un fuerte incremento en los desechos debido a la instalación de puestos comerciales dominicales.

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El personal de Servicios Primarios de Ramos Arizpe desplegó un operativo de limpieza antes, durante y después del partido, logrando retirar un incremento de basura de entre el 20 y el 30 por ciento en comparación con un domingo habitual.

Las labores concluyeron sin incidentes adicionales con una cuadrilla de aproximadamente 20 personas, quienes garantizaron que la plaza amaneciera limpia para los ciudadanos que acuden por las mañanas a realizar ejercicio.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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