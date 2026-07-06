Operativos por partido de México dejan detenciones en Saltillo; Ramos Arizpe reporta jornada sin incidentes

En Saltillo, la Dirección de Seguridad Pública reportó la detención de 10 personas durante la noche del encuentro deportivo, sumadas a otros 44 ciudadanos arrestados a lo largo del día por alterar el orden en distintas partes de la ciudad.

Los eventos especiales organizados ayer en Saltillo y Ramos Arizpe con motivo del partido de la Selección Mexicana de fútbol arrojaron resultados contrastantes entre ambas localidades, movilizando a las corporaciones de seguridad y de servicios primarios.

A pesar de los arrestos, las autoridades capitalinas informaron que las áreas de vialidad operaron sin novedades relevantes tanto en el Biblioparque como en el operativo del centro antialcohol, reportando un flujo vehicular controlado.

Respecto a los servicios de limpieza en la capital, las cuadrillas municipales informaron que no se registró ningún aumento extraordinario en la recolección de basura durante ni después del evento masivo, manteniéndose en los estándares normales.

Por su parte, el municipio de Ramos Arizpe reportó un saldo totalmente blanco, ya que no se registraron alteraciones al orden público derivadas del juego de fútbol ni en el evento masivo que se llevó a cabo en la Alameda.

Las autoridades de Ramos Arizpe precisaron que, aunque se realizaron detenciones por diversas faltas administrativas, estas correspondieron a hechos completamente ajenos y aislados de las concentraciones por el evento deportivo de ayer.

En el tema de servicios públicos, la recolección domiciliaria en Ramos Arizpe registró un aumento del 10 por ciento, mientras que el área de la Alameda Central experimentó un fuerte incremento en los desechos debido a la instalación de puestos comerciales dominicales.