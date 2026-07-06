DIF Coahuila lleva programas sociales hasta las comunidades más alejadas del Estado

Con la premisa de que ningún hogar debe quedar al margen de las políticas de asistencia social, el DIF Coahuila intensificó su presencia en diversas regiones de la entidad mediante una gira de trabajo que acercó programas de inclusión, apoyos económicos, atención comunitaria y acciones para fortalecer el tejido social. La presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés, encabezó un recorrido por municipios de las regiones Laguna, Norte y Carbonífera, donde puso en marcha iniciativas dirigidas a personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad, niñas, niños y jóvenes.

”Los programas deben llegar hasta donde está la gente, sin importar la distancia. Todas las familias merecen las mismas oportunidades de desarrollo, bienestar e inclusión”, afirmó Salinas Valdés al reiterar el compromiso del Gobierno del Estado de mantener una atención cercana a la ciudadanía. IMPULSAN ALIMENTACIÓN, INCLUSIÓN Y ECONOMÍA FAMILIAR La gira inició en San Pedro de las Colonias, donde, junto con la alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández, fue inaugurado el nuevo comedor del Club del Adulto Mayor, un espacio destinado a fortalecer la alimentación, la convivencia y el bienestar de este sector de la población. En Viesca y posteriormente en Sierra Mojada, el programa Mercadito Pa’ Delante permitió a decenas de familias intercambiar materiales reciclables por productos de la canasta básica, artículos de limpieza y otros insumos esenciales, fomentando al mismo tiempo la cultura ambiental y el fortalecimiento de la economía familiar.

En ese mismo municipio también fueron entregadas tarjetas del programa Veamos la discapacidad, estrategia estatal que durante 2026 brinda apoyos económicos para favorecer la autonomía, la inclusión social y la calidad de vida de personas con discapacidad. HÉRCULES, EJEMPLO DE CERCANÍA INSTITUCIONAL Uno de los momentos más representativos del recorrido fue la visita a Hércules, comunidad ubicada en el municipio de Sierra Mojada y considerada una de las más apartadas de Coahuila. Ahí, Liliana Salinas Valdés participó como madrina de generación en las ceremonias de graduación del Jardín de Niños, la Primaria, la Secundaria y el CECyTEC de la comunidad, acompañada por el alcalde Elías Portillo Vázquez y autoridades municipales. Durante la jornada también se entregaron apoyos del programa Veamos la Discapacidad, acercando este beneficio a habitantes que, por su ubicación geográfica, enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios y programas gubernamentales. MÁS ESPACIOS SEGUROS PARA MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD La gira continuó por las regiones Norte y Carbonífera, donde fueron inaugurados nuevos Centros Libre, espacios destinados a promover los derechos de las mujeres, fortalecer su autonomía económica, prevenir las violencias y consolidar redes comunitarias.

Estos centros comenzaron operaciones en municipios como Juárez, Allende, Zaragoza, Jiménez y Piedras Negras, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y los gobiernos municipales. De manera paralela, continuó la entrega regional del programa Veamos la Discapacidad, beneficiando a habitantes de Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero, Allende, Villa Unión, Zaragoza, Jiménez, Acuña y Piedras Negras. Tan sólo en la Región Norte fueron distribuidas 378 tarjetas, con las que las personas beneficiarias recibirán apoyo económico para fortalecer su autonomía e inclusión.

Asimismo, el programa Mercadito Pa’ Delante llegó a comunidades como Presa Don Martín, en Juárez, y al ejido Tío Pío, en Zaragoza, fortaleciendo la participación ciudadana y el reciclaje como herramientas para mejorar la economía de las familias. COMPROMISO PERMANENTE CON LAS FAMILIAS DE COAHUILA Liliana Salinas Valdés afirmó que cada programa impulsado por el DIF Coahuila responde al compromiso de construir comunidades más fuertes, incluyentes y solidarias.

Destacó que brindar mayores oportunidades a personas con discapacidad, crear espacios seguros para las mujeres, fortalecer la alimentación de los adultos mayores y promover la participación comunitaria representan acciones que transforman la vida de miles de familias. Subrayó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y los ayuntamientos, el organismo continuará recorriendo todos los municipios para garantizar que el bienestar llegue a cada rincón de Coahuila, sin importar las distancias.

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