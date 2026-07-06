Coahuila aplica nuevo esquema para garantizar descanso y mejor formación de médicos residentes del IMSS

El delegado del IMSS en la entidad, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, informó que esta política comenzó a aplicarse hace aproximadamente cuatro meses y forma parte de una estrategia institucional enfocada en mejorar las condiciones de aprendizaje del personal que cursa una especialidad médica.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila puso en marcha un nuevo esquema dirigido a los médicos residentes, con el propósito de fortalecer su proceso de capacitación y garantizar periodos adecuados de descanso que favorezcan tanto su desempeño académico como su bienestar físico y emocional.

Explicó que, aunque los médicos residentes mantienen la figura de becarios, el Instituto reconoce la importancia de brindarles una formación integral que contemple no solo la preparación profesional, sino también el equilibrio entre las exigencias académicas y el cuidado de su salud.

DESCANSO SIN AFECTAR LA ATENCIÓN MÉDICA

Ibáñez de la Rosa señaló que la permanencia de los residentes en las unidades hospitalarias continúa dependiendo de las necesidades propias de cada especialidad y de la naturaleza de los procedimientos clínicos que realizan.

Precisó que existen intervenciones, como las cirugías o procedimientos complejos, que no pueden interrumpirse únicamente por el cumplimiento de un horario, por lo que la organización de las jornadas mantiene la flexibilidad que exige la práctica médica.

No obstante, destacó que las nuevas disposiciones buscan evitar cargas innecesarias de trabajo y ofrecer tiempos de recuperación acordes con la responsabilidad que implica la formación de futuros especialistas.

El delegado descartó que la medida haya surgido como respuesta a algún accidente o incidente en particular y afirmó que responde a una visión institucional basada en criterios de lógica, sensatez y reconocimiento de las capacidades físicas y emocionales del personal en formación.

”Quienes se preparan para brindar atención médica desempeñan una labor de enorme responsabilidad, por lo que resulta indispensable garantizarles condiciones adecuadas para aprender, descansar y desarrollarse profesionalmente”, sostuvo.

Finalmente, señaló que estas acciones permiten fortalecer la calidad de la enseñanza médica sin afectar la atención que reciben los derechohabientes, al tiempo que colocan el bienestar de los residentes como un elemento fundamental para la formación de especialistas en Coahuila.