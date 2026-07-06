POLITICÓN: Enfrentan los Flores Guerra la realidad judicial y el silencio de Morena

I. ESTABA CANTADO El arresto de la muzquense Tania Flores Guerra era algo que se veía venir. Difícil era pronosticar cuándo ocurriría, pero, como se comentó en este espacio hace unos días, resultaba más o menos incomprensible que ese aspecto de la realidad que envuelve a los hermanos Flores pareciera no avanzar. Más allá del ruido alrededor de la “confrontación” que ellos han alimentado en las últimas semanas, el punto es que hace meses supimos formalmente de la existencia de carpetas de investigación por presuntos delitos concretos y eso tiene que dirimirse en los juzgados, donde la resolución tendrá que darse con base en los datos de prueba que se aporten. II. POR AHORA... Se podrá alegar –como ya se hizo– que hay fondo político en el caso, pero al final lo que cuenta son las evidencias. Por lo pronto, un juez ha dictado prisión preventiva para la exalcaldesa, quien permanecerá en esa condición por al menos tres días más, hasta que tenga lugar la audiencia en la cual se definirá su situación legal. De aquí a entonces, lo que queda es esperar a ver qué hace la defensa para evitar lo que se adivina: que Tania Flores sea vinculada a proceso y permanezca en prisión durante el periodo de investigación.

III. ¿Y MORENA? Significativo es, sin duda, que las principales figuras del morenismo, a nivel local y nacional, ni siquiera hayan considerado la posibilidad de pronunciarse en relación con la detención y puesta en prisión de Tania. ¿Será que el partido que encabeza Ariadna Montiel, a nivel nacional, y Diego del Bosque, a nivel local, ya decidió que los hermanos Flores están cosechando lo que sembraron? O tal vez buscarán utilizar este caso para “demostrar” que ellos no protegen a nadie y que si alguien de sus filas comete algún delito, debe ser investigado y procesado conforme dicten las leyes... IV. ¿AÚN HAY MÁS? Por lo pronto, lo que parece quedar claro es que los Flores Guerra quisieron generar la imagen de que eran intocables, que representaban una oposición que debía ser considerada poderosa, pero están terminando en la picota. Y hay quienes dicen que no será solamente Tania, sino que su hermano también está en la ruta de enfrentar cargos penales, solamente que en su caso llegarán desde Estados Unidos. Habrá que estar pendientes del desarrollo de ese asunto.

V. EL SIGUIENTE PASO Todavía no termina de acomodarse la nueva administración de Miguel Ángel Riquelme en Torreón y, entre los distintos grupos políticos del PRI lagunero, ya hay una idea que comienza a repetirse con insistencia. Lo que hace unos días parecía una simple posibilidad, hoy muchos lo comentan como una ruta definida: Riquelme buscará la reelección en 2027. Él, fiel a su estilo, guarda silencio y no alimenta las especulaciones. Pero en la política lagunera cada vez son menos los que creen que llegó únicamente para concluir el periodo constitucional. VI. SIN DISPUTA EN FRENTE Quienes sostienen esa lectura aseguran que la explicación es sencilla. Dentro del propio priismo, ningún grupo estaría dispuesto a disputarle el liderazgo ni el control político de la región, precisamente porque su presencia representa un punto de equilibrio entre las distintas corrientes. Después de haber sido gobernador, su horizonte estaría concentrado en Torreón, trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez y respaldando las definiciones políticas que vengan para el estado.

VII. YA NO ALCANZA A estas alturas ya nadie puede seguir hablando del gusano barrenador como si fuera un caso aislado. La plaga dejó de ser la excepción para convertirse en una realidad nacional que obliga a cambiar la estrategia. Ahí empieza el verdadero examen para la Secretaría de Desarrollo Rural que encabeza Chuma Montemayor. Productores nos comentan que, cuando reportan casos sospechosos, en ocasiones los propios técnicos enviados por la dependencia tienen dificultades para identificar si realmente se trata del gusano barrenador o de una larva común. Si eso ocurre, el reto es capacitar primero a quienes deben atender el problema. VIII. EL PRETEXTO Por otro lado, respecto al cierre de las fronteras, entre quienes conocen el negocio ganadero empieza a consolidarse una idea: el gusano barrenador terminó convirtiéndose en el pretexto perfecto. Si la plaga ya existe también del lado estadounidense, el cierre prolongado difícilmente puede explicarse sólo por razones sanitarias. Lo que realmente se protege, afirman, es el precio de la carne en Estados Unidos y los intereses de sus productores. Porque cuando el mercado manda, la sanidad termina siendo una bonita decoración.

IX. RESILIENCIA Mientras muchos todavía procesan los resultados de la elección, el diputado local morenista Alberto Hurtado ya volvió a las colonias. Lo hizo para agradecer a quienes lo respaldaron y retomó las actividades que lo han caracterizado: brigadas, productos a bajo costo y carne asada con vecinos. El gesto llamó la atención porque en política lo común es regresar después de ganar, no después de perder. Pero quienes lo conocen aseguran que nunca ha dejado de trabajar pensando en el largo plazo. Al final, la política también premia la constancia. Y quizá esa sea su apuesta: seguir insistiendo hasta que aquel “¿y si sí?” termine convirtiéndose, simplemente, en un “sí”.