Estable y en recuperación, el primer paciente humano con gusano barrenador en Coahuila

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    Estable y en recuperación, el primer paciente humano con gusano barrenador en Coahuila
    Autoridades sanitarias mantienen acciones de vigilancia y prevención para evitar nuevos casos de esta enfermedad en Coahuila. ARCHIVO

Reportan estable y fuera de peligro al veterinario de 84 años afectado por miasis en Saltillo

El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, emitió una actualización este 6 de julio sobre el estado de salud del hombre de 84 años que fue diagnosticado con miasis por gusano barrenador, Cochliomyia hominivorax, a finales del mes pasado. Según el reporte oficial, el paciente se encuentra estable, en proceso de recuperación y mostrando una mejoría notable en su cuadro clínico.

El caso, que fue confirmado originalmente el 26 de junio, corresponde a un habitante de Saltillo cuya ocupación como médico veterinario representó un factor de riesgo determinante debido a la exposición frecuente con animales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/gusano-barrenador-mantiene-su-avance-en-saltillo-coahuila-suma-36-casos-activos-CM21875250

El paciente acudió a los servicios médicos tras detectar una herida que presentaba dolor, enrojecimiento localizado y la presencia visible de larvas.

Inmediatamente después de la detección, las autoridades aseguraron que activaron un protocolo de vigilancia epidemiológica que incluyó la búsqueda intencionada de casos en el entorno cercano del paciente, así como labores de control sanitario y fumigación preventiva en las inmediaciones de su domicilio.

Sin que hasta el momento se hayan identificado nuevos casos humanos relacionados directamente con este paciente.

SALTILLO Y ARTEAGA, FOCOS DE ATENCIÓN REGIONAL

Aunque la salud del paciente evoluciona favorablemente, la alerta en la entidad continúa. Según la actualización más reciente de SENASICA al 4 de julio, los municipios de Saltillo y Arteaga concentran el mayor número de casos de gusano barrenador en el estado. Ante esta situación, se indicó que se mantiene una vigilancia permanente en sus ocho Jurisdicciones Sanitarias.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La Secretaría de Salud ha exhortado a la ciudadanía a reforzar las medidas de higiene y protección, especialmente en zonas con presencia de ganado. Entre las recomendaciones principales destacan mantener cualquier tipo de herida limpia y cubierta, así como utilizar ropa de manga larga, pantalones y repelente de insectos para reducir la exposición de la piel.

Además, se recomienda permanecer en espacios protegidos con mosquiteros.

Para los dueños de mascotas como perros y gatos, las autoridades enfatizan la importancia de revisar periódicamente a los animales para detectar heridas o larvas de forma oportuna, especialmente después de cirugías o traumatismos, y evitar que las mascotas permanezcan cerca de ganado en zonas de riesgo.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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