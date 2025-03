Lobus no desaparecerá; reconoce rector de la UAdeC que el servicio de transporte para alumnos es insuficiente

Pese a los rumores que se han difundido recientemente en redes sociales sobre el posible retiro del sistema de transporte estudiantil Lobus, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, aseguró que esa información es falsa. “No se enganchen con páginas fantasmas ni con gente que quiere hablar mal de nuestra Universidad. El Lobus no se va a quitar”, afirmó.

Sin embargo, más allá del desmentido, lo cierto es que el sistema de transporte universitario presenta deficiencias. Pimentel admitió que actualmente las unidades son insuficientes para cubrir la demanda de estudiantes, docentes y personal que se traslada diariamente a Ciudad Universitaria. “Este servicio comenzó cuando solo había una o dos facultades. Ahora hemos crecido y el Lobus no ha podido crecer al mismo ritmo”, reconoció.

Aunque no precisó cuántas unidades están activas, el rector señaló que la meta es operar al menos con siete camiones para dar una respuesta más adecuada. Pero alcanzar esa cifra no es sencillo ya que, según dijo, el servicio actual cuesta alrededor de un millón de pesos mensuales, y el presupuesto universitario no da para más sin hacer ajustes en otras áreas. “La idea es que incremente el servicio, no el costo, pero de por sí ya es elevado”, comentó.

Frente a ese escenario, la Universidad contempla posibles soluciones. La primera sería mejorar el servicio con la empresa actual, o buscar nuevos acuerdos con empresas interesadas. El rector planteó la posibilidad de establecer intercambios donde los estudiantes ofrezcan servicios a las empresas —como capacitación o prácticas profesionales— a cambio del apoyo en transporte. “Yo creo que pudiésemos trabajar en equipo con ellos en hacer intercambios en donde nosotros podamos darle servicio de capacitación, algún servicio a la industria de algún tipo y que en pago de ello pues sea el transporte de nuestros estudiantes”, explicó.

Pimentel afirmó que se trabaja en una estrategia paralela con los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, con la intención de integrar al servicio de Lobus rutas intermunicipales que también apoyen a estudiantes y personal. El rector detalló que ya presentaron un proyecto y solo esperan que las administraciones municipales definan la fecha para una reunión conjunta.

Pero no todo depende del transporte ya que, dijo, otro de los obstáculos es la falta de coordinación interna en los horarios académicos. “Si cada facultad tiene horarios distintos, eso impacta de manera negativa en el uso de los Lobus. Tenemos que optimizarlos”, dijo. Por ello, anunció que se revisarán horarios, exámenes y calendarios en conjunto con directores y directoras para hacer más eficiente el uso del transporte.

También mencionó que se contempla mejorar la infraestructura relacionada con el servicio. Con parte del recurso que recientemente recibió la Universidad, se planea habilitar una caseta más accesible para los estudiantes que esperan el camión. “Con la lana que nos llegó de infraestructura, pues habilitar una caseta accesible para los jóvenes, para que no estén en el sol y no estén con las condiciones climatológicas complejas”.

En cuanto a las becas, Pimentel aclaró que el aprovechamiento académico no tiene relación con la asignación de apoyos federales. “Son dos temas completamente separados. Nosotros garantizamos hasta cinco oportunidades para que un alumno apruebe, pero eso no influye en que reciba o no una beca”, expresó. De hecho, señaló que no conoce a fondo los criterios que utiliza el Gobierno Federal para asignarlas, aunque celebró que existan.

Finalmente, aseguró que, pese a los retos, la UAdeC se mantiene por encima del promedio nacional en aprobación, con un índice superior al 70 por ciento. “Académicamente estamos bien. Podemos estar mejor, claro, pero seguimos trabajando en eso”, concluyó.