Localizan a hombre sin vida en el Centro de Saltillo; su mascota permaneció junto a él

Alrededor de las 07:30 horas de este viernes fue localizada una persona sin vida en el cruce de las calles Xicoténcatl y Cristóbal Colón, en la Zona Centro de Saltillo, lo que movilizó a personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

Tras el reporte, agentes investigadores y peritos acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes, con el fin de establecer las circunstancias del fallecimiento.