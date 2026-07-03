Localizan a hombre sin vida en el Centro de Saltillo; su mascota permaneció junto a él
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La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones y ordenó la práctica de la necropsia de ley para determinar la causa oficial del fallecimiento
Alrededor de las 07:30 horas de este viernes fue localizada una persona sin vida en el cruce de las calles Xicoténcatl y Cristóbal Colón, en la Zona Centro de Saltillo, lo que movilizó a personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.
Tras el reporte, agentes investigadores y peritos acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes, con el fin de establecer las circunstancias del fallecimiento.
Vecinos del sector identificaron al hombre únicamente con el apodo de “Jaimito”, quien estaba acompañado de un perro que tenía desde hacía tres meses. De acuerdo con sus testimonios, era una persona que diariamente ingería bebidas alcohólicas y permanecía con frecuencia en esa zona.
Los habitantes señalaron que la última vez que lo vieron fue durante la tarde del jueves. La mañana de este viernes fueron alertados de que el hombre no respondía, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades a través del Sistema de Emergencias.
Paramédicos de la Cruz Roja, peritos y elementos de la Policía Ministerial realizaron el procesamiento del lugar y recabaron los indicios necesarios como parte de la investigación. Asimismo, se esperaba establecer contacto con familiares del fallecido para continuar con los procedimientos legales.
El cuerpo sería trasladado por el Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, la cual permitirá determinar la causa del fallecimiento, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones.