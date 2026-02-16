Localizan a menor desorientada en la Saltillo-Torreón tras reporte en redes sociales

La movilización para ubicar a una adolescente de 14 años concluyó con su localización sobre la carretera Saltillo-Torreón, luego de que su desaparición fuera difundida en distintas páginas y redes sociales.

La menor, identificada como Evelyn Geraldine ¨N, había sido reportada como desaparecida por sus familiares, quienes solicitaron apoyo para dar con su paradero. En la ficha difundida se detalló que vestía una pijama negra y una playera con la imagen de Mickey Mouse al momento de su ausencia. La petición incluyó números telefónicos para que cualquier persona que tuviera información pudiera comunicarse.

