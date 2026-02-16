Localizan a menor desorientada en la Saltillo-Torreón tras reporte en redes sociales
La adolescente fue resguardada por policías municipales y canalizada a la UNIF antes de reunirse con su familia
La movilización para ubicar a una adolescente de 14 años concluyó con su localización sobre la carretera Saltillo-Torreón, luego de que su desaparición fuera difundida en distintas páginas y redes sociales.
La menor, identificada como Evelyn Geraldine ¨N, había sido reportada como desaparecida por sus familiares, quienes solicitaron apoyo para dar con su paradero. En la ficha difundida se detalló que vestía una pijama negra y una playera con la imagen de Mickey Mouse al momento de su ausencia. La petición incluyó números telefónicos para que cualquier persona que tuviera información pudiera comunicarse.
Fue durante la jornada del domingo cuando elementos de la Policía Municipal, adscritos a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lograron ubicar a la adolescente en el kilómetro 12 de la carretera Saltillo-Torreón. El hallazgo activó el protocolo correspondiente para el resguardo de menores.
De acuerdo con la información oficial, la joven fue encontrada en estado de desorientación. Tras ser localizada, los agentes procedieron a asegurarla para evitar cualquier situación de riesgo y posteriormente la trasladaron a la Unidad de Integración Familiar (UNIF), donde quedó bajo protección institucional mientras se realizaban los trámites correspondientes.
Las autoridades confirmaron que, una vez completado el procedimiento, la menor fue entregada a sus padres. No se dieron a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en que se ausentó ni el tiempo exacto que permaneció fuera de su hogar.
La difusión en páginas digitales resultó clave para mantener activa la búsqueda, mientras que la intervención policial permitió su localización sobre la vía federal. El caso quedó cerrado tras la entrega formal a sus familiares.
Hasta el momento no se ha informado sobre alguna investigación adicional relacionada con este hecho.